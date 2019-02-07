Hangi ülkede kaç Türk vatandaşı yaşıyor?

Dışişleri Bakanlığı yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sayılarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, yurtdışında yaşan Türklerle ilgili olarak geçen yıl TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergelerine cevaben yurtdışındaki vatandaşların sayısının ülkelere göre dağılımını paylaştı.

152 ülkeyi kapsayan tabloya göre, 5 milyon Türk vatandaşı yurtdışında yaşıyor. İlk sırada 2 milyon kişiyle Almanya yer alıyor.

Açıklamaya göre Bütan, Tonga, Tuvalu'da hiç Türk vatandaşı yaşamıyor.

Bazı ülkelerde ise orada yaşayan Türk vatandaşları ile ilgili veri bulunmadığı ifade edildi. Bu ülkeler Ermenistan, Paraguay, Ekvator Ginesi, El Salvador, Nijerya, Cabo Verde, San Marino, Bolivya, Suriye, Monako, Kuzey Kore, Liberya, Belize, Galler, İzlanda, Kanarya Adaları, Kuzey İrlanda, Jamaika, Honduras, Güney Kıbrıs, Barbados, Andorra, Tayvan, Togo ve Uruguay.

Türk vatandaşı sayısının yaklaşık olarak 1000 ve üzerinde olduğu ülkeler:

ABD 300.000 Almanya 2.000.000 Arjantin 1000 Arnavutluk 8000 Avustralya 150.000 Avusturya 250.000 Azerbaycan 55.000 Bahreyn 2000 Belçika 240.000 BAE 14.000 Bosna Hersek 10.700 Bulgaristan 60.000 Cezayir 15.000 Çekya 3500 Çin 6000 Danimarka 75.000 Etiyopya 2000 Fas 2000 Fransa 700.000 Güney Afrika 3700 Güney Kore 1000 Gürcistan 22.000 Hollanda 500.000 İran 5000 İrlanda 4500 İspanya 7000 İsrail 17.000 İsveç 62.500 İsviçre 130.000 İtalya 50.000 Japonya 6000 Kanada 70.000 Karadağ 2000 Katar 9000 Kazakistan 20.000 Kırgızistan 10.000 Kosova 3500 Kuveyt 7000 Lübnan 15.000 Lüksemburg 1600 Macaristan 3000 Makedonya 12.000 Meksika 1500 Mısır 6200 Norveç 21.000 Özbekistan 2000 Pakistan 2500 Polonya 4000 Romanya 13.000 Rusya 40.000 Sudan 3000 Suudi Arabistan 60.000 Tayland 1500 Türkmenistan 3500 Umman 2700 Yeni Zelanda 2000 Yunanistan 25.000 Ukrayna 20.000 Ürdün 5500

İngiltere'ye dair rakamlar Dışişleri Bakanlığının açıkladığı veriler arasında yer almıyor. Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu'nun BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamaya göre ise bu ülkede yaşayan Türk vatandaşı sayısı yaklaşık 400 bin.

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