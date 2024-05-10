Hapşırdıktan sonra neden çok yaşa deriz: Toplumsal gelenek mi, bilimsel bir temel mi?

Mayuga, “Tıp dilinde 'kalbin durması' dediğimizde genellikle en az 3 saniye süren bir duraklamayı kastediyoruz” diyor. Bu kadar uzun bir duraklama kalp ritmi sorununun işareti olabilir. Ancak iyi haber şu ki: "Normal bir vücut fonksiyonu olarak hapşırmak genellikle bu uzun duraklamalara neden olmaz."