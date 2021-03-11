Hardal, tıpkı brokoli ve lahana gibi Brassica ailesine ait çok yönlü bir lahanası sebzedir. Avrupa’nın ılıman bölgelerine özgü, bölgedeki ilk yetiştirilen ürünler arasındaydı. Binlerce yıldan beri hardal bitkisi Kuzey Afrika, Asya ve Avrupa’da oldukça popüler bir bitkidir ve eski Yunanlılar ve Romalılar arasında bile popülerdi. Kuzey Amerika’da on yıllardan beri Kaliforniya ve Montana’da 1950 yılına kadar gerçekleşen büyük üretim ve Yukarı Orta Batı bölgelerinde yaklaşık on yıl sonra meydana gelen ana üretim ile çok özel bir ürün olarak görülmüştür. Halen, AB-27, Nepal, Kanada, Ukrayna ve Hindistan’da büyük üretimi olan 21’den fazla ülkede yetiştirilmektedir. Lezzeti ve tedavi edici doğasına atfedilen, hardal kullanımı, tüm dünyada yaklaşık olarak oldukça popülerdir. Yılda 700 lbs tüketiliyor.

Farklı çeşitleri ile çok yetenekli bir botanik. Bu çeşitlerin, yani beyaz hardal (üçü varyantları Brassica alba,) siyah hardal (Brassica nigra) ve kahverengi hardal (Brassica Juncea),diğerlerine göre daha fazla popülerlik kazanmıştır ve ticari olarak yetiştirilen ve onların genç çiçek için kullanılan sapları, yaprakları ve tohumları. Beyaz hardal veya bazen sarı hardal olarak adlandırılan, daha yumuşak bir tada sahiptir ve normal olarak ünlü Amerikan sarı hardal çeşidinin hazırlanmasında kullanılır. Siyah hardal, güçlü aroması ve lezzeti ile popülerdir, Dijon hardalını hazırlamak için de kullanılan kahverengi hardal keskin bir keskin tat verir.

HARDALIN FAYDALARI NELERDİR?

Kanseri Önler: Brassica ailesinin bir üyesi olan hardal bitkisinin tohumları cömert miktarda sağlıklı bitki besleyicileri içerir. Mesane, kolon ve rahim ağzı kanseri gibi çeşitli kanserlere karşı değerli olduklarını kanıtlayabilen glikozinolatlar olarak adlandırılır. Glukosinatlar, hardalda mevcut olan myrosinaz enzimlerinin yardımı ile izotiyosiyanatlar oluşturmak üzere parçalanır. Yuan H ve ark. ark. hardal tohumlarının antioksidanların varlığından dolayı kolon kanseri gibi kanseri önlemeye yardımcı olabileceğini buldu. Gagandeep ve ark. hardal tohumları hardal tohumlarının kemopreventif potansiyele sahip olduğunu ve kanserojenlerin toksik etkilerine karşı koruduğunu göstermektedir. Daha fazla ABD bir grup araştırmacı bulunan bu alil izotiyosiyanat zengin hardal tohumu tozu riskini azaltmaya yardımcı olabilir mesane kanseri. Çeşitli araştırmalar, bu bileşenlerin anti-kanser etkilerinin, kanser hücrelerinin büyümesini inhibe ettiğini ve hatta bu tür malign hücrelerin oluşumuna karşı koruduğunu göstermiştir. Tohumlarının kemopreventif özellikleri, glutatyon seviyelerinin yenilenmesine yardımcı olur ve normal sağlıklı hücreleri etkilemeden apoptoz indüksiyonunu uyarır.

Sedef Semptomlarını Giderir: Küçük hardal tohumları, kronik enflamatuar otoimmün bir hastalık olan sedef hastalığına karşı etkilidir. Araştırma çalışmaları, sedef hastalığına bağlı enflamasyon ve lezyonları iyileştirmedeki etkinliğini doğrulamıştır. Çalışmaya göre, bu tohumların kullanımı ayrıca, bu tür hastalıklarda koruyucu ve iyileşme etkisini teşvik eden süperoksit dismutaz, glutatyon peroksidaz ve katalaz gibi iyi enzimlerin aktivitelerini de uyarır.

Kontakt Dermatit’ten Rölyef: Hardal tohumları, kontakt dermatitte terapötik rahatlama sağlar. Araştırmacı araştırmalar, tohumlarının tüketiminin, dokuların iyileşmesi ve kulak şişmesinin azalması gibi, kontakt dermatit ile ilişkili semptomların iyileşmesine yardımcı olduğunu göstermiştir.

Kardiyovasküler Sağlığı Geliştirir: Hardal yağı, yemeklik yağ seçiminde uygun bir seçimdir. Kalp krizinden şüphelenilen hastalara etkilerini değerlendirmek için yapılan çalışmalar, kalp ritmi hızındaki azalma, ventriküler genişlemede azalma ve bununla ilişkili göğüs ağrısı açısından olumlu sonuçlar göstermiştir. Hardal yağının kardiyoprotektif özellikleri, muhtemelen diğer yardımcı bileşenler arasında omega-3 yağ asitlerinin varlığına bağlı.

Solunum Hastalıkları Rölyefi: Hardal tohumu, soğuk algınlığı ve sinüs problemlerini tedavi etmedeki terapötik etkileri nedeniyle değerlendirilmiştir. Hava geçişindeki mukusun temizlenmesinde yardımcı olan mükemmel bir dekonjestan ve balgam söktürücüdür. Ayurveda’da, tohumları daha sıcak eğilimli bir yiyecek olarak kabul edilir ve sakinleştirici vata ve kapha’daki iyileştirici etkileri için değerlidir. Yaşlardan beri, farklı ev ilaçları, çeşitli sinüs ile ilgili rahatsızlıkların tedavisi için hardal tohumu ya da yağ kullanımını içermektedir. Bunlar, solunum organlarında tıkanıklığı serbest bırakmak ve çay ile gargara yapmak için bir ayak ıslağına, öğütülmüş hardal tohumu ilavesini içerir. Hardal tohumu yapılmış yatıştırıcı bir boğaz ağrısı birkaç isim. Bu bitkinin ısınma nitelikleri dokuların içine derinlemesine nüfuz eder ve fazla mukus birikimini temizler. Hardalın bu ısıtma nitelikleri, gizlenmemiş maruz kalan dokulara gelebilecek yanma hisleri ile ilgili olarak dikkatli bir tavsiye gerektirir. Tohumların ayrıca kronik bronşiti iyileştirmede etkili olduğu bulunmuştur. Astımlı bir saldırı sırasında, hardal yağı ve küçük bir miktar kafur karışımı masajı, balgamı parçalayarak kolay nefes almayı teşvik eder. Tohumlarından yapılan alçı veya kümes hayvanları, eski zamanlardan beri bronşitten rahatlama sağlamak ve vücutta sağlıklı kan dolaşımını teşvik etmek için kullanılmaktadır.

Ağrıları Tedavi Eder: Hardal tohumlarından yapılan kümes hayvanları veya alçı, ağrı ve spazmları da iyileştirmeye yardımcı olur. Hardal, sürtünme özelliklerine sahiptir ve bu nedenle alçı olarak uygulandığında, analjezik etkiler uygular ve uzuvların, romatizma ve diğer kas ağrılarının felçlerinden kurtulma sağlar. Burada dikkat edilmesi gereken bir başka önemli tavsiye, hardal sıvısının daha sıcak etkilere sahip olduğu ve doğrudan çıplak cilt üzerine uygulandığında yara kabarmasına neden olabileceğidir. Bunu önlemek için, keten çarşaf cilt ve sıva arasında kullanılmalıdır.

Zehir İtme: Hardal tohumları, zehrin vücut üzerindeki etkilerine karşı koruyucu emetik özelliklere sahiptir. Tohumlarıyla yapılan bir kaynatma, özellikle zehirlenmeye narkotik veya aşırı alkol alımından kaynaklanıyorsa, vücudun temizlenmesine yardımcı olur.

Saçkıranlara Antifungal Etkiler: Hardal tohumlarının anti-bakteriyel özelliklerinin, saçkıranların neden olduğu lezyonların iyileştirilmesinde etkili olduğu kanıtlanmıştır. Hardal tohumlarından yapılan bir macunun, ılık suyla yıkanmış temiz cilt üzerine topikal olarak uygulanması, solucanlar ile bağlantılı semptomların yatıştırılmasına yardımcı olur.

Cilt ve Saç Bakımı: Aynı zamanda harika bir güzellik yardımı olarak hizmet vermektedir. Hardal yağı ile haşlanmış kına yaprağı, sağlıklı saç gelişimini teşvik eder. Susam veya hindistancevizi yağında kavrulmuş hardal tohumu, elde edilen elenmiş yağı zenginleştirir ve akne için etkili bir kür oluşturur ve daha net bir cilt oluşumunu sağlar.

Sinirlerde İyileşme Etkisi: Yukarıda bahsedildiği gibi, hardal bitkisi, sinir hasarı çeken bazı bireylere fayda sağlayabilecek ısı ilham verici bir yapıya sahiptir. Dürtüleri harekete geçirerek iyileşme sürecini teşvik etmede yardımcı olur ve sinirler üzerinde canlandırıcı bir etkiye sahiptir.

Diyabet Kontrol Eder: Hardal yaprağı şeker hastaları için mükemmeldir. Çalışmalar, oksijensiz moleküllerin etkilerini nötralize etmeye yardımcı olan ve şeker hastalarında oksidatif stresin neden olduğu zararlara karşı koruyan bir hardal bitkisinin oksidasyon önleyici faaliyetlerini göstermiştir. Çalışma, hardal yağı uygulamasının, glikosile edilmiş proteinler ve serum glukoz seviyelerini azaltmada yardımcı olduğunu göstermektedir. Lipit peroksidasyonunu azaltmaya yardımcı olur ve ayrıca glikoz metabolizmasını da uyarır.

Kolesterol Düşürme Yeteneği: Hardal bitkisinin yaprakları muazzam kolesterol düşürücü güce sahiptir. Araştırmalar, hardal yeşili gibi lahanalı sebzelerin, sindirim kanalındaki safra asitlerini, bu asitlerin vücuttan kolayca atılmasını kolaylaştıracak şekilde bağlama kabiliyetine sahip olduğunu göstermiştir. Safra asitleri genellikle kolesterolden oluşur, bu nedenle sonuçta bağlanma işlemi vücudun kolesterol seviyesini düşürmede yardımcı olur. Burada dikkat çeken bir diğer gerçek, hardal yeşilinin buğulanmış versiyonunun, ham versiyona kıyasla daha iyi safra asidi bağlanmasına sahip olmasıdır. Bu yüzden onları hafifçe buğulayın, belki az kavrulmuş kimyon, tuz ve karabiber ekleyin ve tadını çıkarın. Bu yeşillikler bir beslenme gücüdür ve atardamarlarda tıkanma gelişimini azaltmada ve ateroskleroz gibi bozuklukları önlemede etkilidir. Bu yeşillerde bulunan B6 Vitamini içeriği, trombositlerin topaklanmasını önler ve tromboz riskini azaltır.

Menopoz Semptomlarını Hafifletir: Hardal yeşillikleri menopozal dönem boyunca kadınlar için değerli olabilir. İçinde bulunan kalsiyum ile birlikte magnezyum kemik sağlığını destekler ve menopoz ile ilişkili kemik kaybını önler. Kemiklerdeki düşük magnezyum içeriğinin dengelenmesine yardımcı olur ve menopozal kadınlarda osteoporoz riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Detoksifikasyonda Yardımlar: Hardal yeşillikleri, vücudun detoks sistemini, güçlü antioksidanların ve liflerin varlığına bağlı olarak desteklemeye yardımcı olabilir. İçlerinde bulunan glukosinolatlar, detoksifikasyon enzimlerinin etkisinin düzenlenmesine yardımcı olur ve zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

HARDALIN ZARARLARI

Herhangi bir besini ilk defa denerken dikkatli olmak her zaman gereklidir; özellikle alerjik reaksiyonların görülebileceği besinlerde bu durum daha da önemli hale gelir. Bazı kişilerde hardal tohumlarına ve hardal ürünlerine karşı aşırı hassasiyet görülebilir. Hardalın bazı bilinen yan etkileri ve özel durumlar şöyledir:

Cilt Sorunları: Hardal bitkisi ateş çıkarıcı etkiler yapabilir, bu yüzden ciltte kullanırken dikkatli uygulanmalıdır. Ciltte çeşitli tahriş, su toplama gibi sorunlar olabilir.

Guatrojenler: Pişirilmemiş hardal tohumları ve yapraklar guatrojenler adıyla adlandırılan maddeler içerir ve tiroid bezinin fonksiyonlarını düzensizleştirebilir. Tiroid hastalığı olan kişiler bu maddelerin etkilerini ortadan kaldırmak için daima pişmiş hardal tüketmelidir.

Oksalatlar: Kalsiyum emilimini etkileyen oksalatlar içerir. Böbrek taşı vb. sorunu olan kişiler aşırı hardal tüketmekten kaçınmalıdır.

Hamilelik ve Emzirmede Hardal Tüketimi: Hamileyken siyah hardalın tıbbi miktarlarda tüketilmesi güvenli değildir. Siyah hardal menstruasyon başlatabilir ve düşüğe sebep olabilir. Emzirirken de siyah hardal tüketilmesi önerilmez.

Diyabet: Siyah hardal ilaç olarak kullanıldığında kan şekerinin aşırı düşmesine yol açabilir. Diyabet ilacı kullanıyorsanız siyah hardal tüketiminize dikkat etmelisiniz.