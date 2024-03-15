Hareket ederek ağrıları hafifletmek: Romatoid artritli bireyler için etkili 8 egzersiz önerisi
Egzersiz, insanları birçok hastalıktan koruyan bir aktivitedir. Bununla birlikte, hastalıkları yüzünden fiziksel aktivite yapması gereken insanlar olabilir. Bu hastalıklardan biri olan romatoid artrit, yaşam kalitesini artırmak için egzersize ihtiyaç duyar. İşte, sizin için romatoid artrit semptomlarının iyileşmesine yardımcı olabilecek 8 egzersiz önerisi!
Romatoid artriti olan insanlar çektikleri ağrılar yüzünden sadece dinlenmek isteyebilirler ancak yapılan araştırmalara göre düşük etkili egzersizler; eklem sertliğini önlemeye, kas oluşturmaya, dayanıklılığı artırmaya ve ruh halinin iyileşmesine yardımcı olabiliyor. İşte, romatizmal eklem iltihabına iyi gelebilecek bazı egzersizlere dair detaylar...
ROMATOİD ARTRİT (ROMATİZMAL EKLEM İLTİHABI) NEDİR?
Romatoid artrit, vücudun belirli bölgelerinde; özellikle ellerde, bileklerde ve diz eklemlerinde iltihaplanmaya neden olan bir hastalıktır. Bağışıklık sistemi, yanlışlıkla sağlıklı hücrelere saldırdığı için eklemdeki doku hasar görür.
Tükenmişlik, eklem ağrısı, hareketsiz kaldıktan sonra eklemi hareket ettirmeye çalışırken oluşan gerginlik hissi (eklem sertliği), kilo kaybı, halsizlik gibi semptomları vardır.
EGZERSİZ SÜRESİ NE KADAR OLMALIDIR?
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, çoğu yetişkinin her hafta 150 dakika orta yoğunlukta aerobik aktivite veya 75 dakika yüksek yoğunlukta aktivite yapmasını öneriyor.
Ancak romatizmalı kişiler için egzersiz rutini değişebileceğinden ideal süre için doktora danışmakta fayda olabilir. Bununla birlikte, egzersiz süresi öğrenildikten sonra semptomları iyileştirmeye yardımcı olabilecek egzersizlere bakılabilir. İşte, detaylar...
1. YOGA
Artrit Vakfı’na göre yoga yapmak, kas gücü oluşturarak denge sağlamaya yardımcı olur. Bunun yanı sıra ağrı ve eklem sertliğine iyi gelir. Ancak bunun yanı sıra, eklemlere baskı uygulayabilecek sıcak yoga türünden uzak durmakta fayda var.
2. YÜRÜMEK
Yürüyüş eklem dostu ve kemik güçlendirici bir aktivitedir. Bununla birlikte eklemlerin çok fazla bükülmesini gerektirmediğinden hemen hemen herkes yapabilir.
Yürürken uygulanması gerekenler şunlardır: her gün yürümek daha iyidir ancak buna uyamıyorsanız en azından haftada 3 ila 5 kez yürümelisiniz. Bunun dışında orta yoğunlukta olacak şekilde 30 dakika ile 1 saat arasında yürümek yeterlidir.
3. EL ESNETME
Parmaklarında ve ellerinde ağrı olan romatizma hastalarının uygulayabileceği bu egzersizde, parmaklar gidebildiği yere kadar açılır ve ardından yumruk yapılır. Bu hareketi tekrarlamak yardımcı olabilir. Ayrıca eğer sudaysanız su altında ellerinizi açıp kapatabilir ve köpük topu sıkmayı deneyebilirsiniz.
4. TAI CHI
Tai Chi, nefesinize bağlanan ve vücudunuzu güçlendirmeye, ağrıyı azaltmaya ve esnekliği artırmaya yardımcı olan yavaş, yumuşak hareketleri içeren bir egzersizdir.
Bunların yanı sıra Artrit Vakfı’na göre Tai Chi, genel fiziksel ve zihinsel sağlığınızı da iyileştirebilir. Ayrıca denge sorunu yaşıyorsanız veya düşme riskiyle karşı karşıyaysanız dengenizi geliştirmek için iyi bir alternatif olabilir.
5. BİSİKLET SÜRMEK
Özellikle ayak veya ayak bileğinde problem olanların tercih edebileceği bu egzersiz, yüksek etkili aerobik aktivitelerin getirdiği yükü ortadan kaldırır. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne göre haftada toplam 75 dakikaya kadar bisiklet sürmek kardiyovasküler fayda sağlayabilir.
6. ESNEME
Gergin eklemler, günlük işleri daha da zorlaştırabileceğinden eklem sertliği yaşayan kişiler için esneme önemlidir. Eğer yardımı olacaksa sandalyede oturarak esneyebilirsiniz.
Ayrıca elleriniz ve ayaklarınız için naylon bir kayış olan esnetme kayışını kullanabilirsiniz. Bu kayışı kullanarak esnemek isterseniz ayağınızın topunu kayışın içinden geçirin. Kayışın her iki ucunu ellerinizle kavrayın ve bacağınızı düzeltin. Son olarak kayışları yavaşça çekerek bacağınızı kaldırabilirsiniz.
7. ÜÇ YÖNLÜ KALÇA EGZERSİZİ
Kalça kasları zayıf olan insanların uygulayabileceği bu 3 yönlü egzersizi şu şekilde uygulayabilirsiniz:
1. Yüzünüzü mutfak lavabosuna çevirin ve tutunun. Alternatif olarak her dizinizi sanki yerinizde yürüyormuşsunuz gibi yukarı kaldırın. Bu kalçanızın ön kısmındaki kasları çalıştırır.
2. Ayak parmaklarınızı öne bakacak şekilde tutun. Dış uylukları ve kalça kaslarını çalıştırmak için bir bacağınızı yana ve arkaya doğru kaldırın.
3. İleriye doğru dönün. Bir bacağınızı yerden birkaç santim yükselene kadar arkanıza doğru uzatın. Yavaşça tutun ve indirin, ardından bacaklarınızı değiştirin. Bu hareket, kalçanızı ve belinizi çalıştırır.
8. SU AEROBİĞİ
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne göre su aerobiği, ciddi eklem ağrısı olan kişiler için iyi bir seçenek olabilir. Suyun kaldırma kuvveti, eklemler üzerindeki baskıyı azalttığından bu egzersiz ağrılara iyi gelebilir.
Bu egzersizi havuzda yapıyorsanız havuzun bir tarafından diğer tarafına hızlı bir şekilde yürümeyi deneyebilirsiniz.
Kaynak: Centers for Disease Control and Prevention, Arthritis Foundation, Health