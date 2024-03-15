Ayrıca elleriniz ve ayaklarınız için naylon bir kayış olan esnetme kayışını kullanabilirsiniz. Bu kayışı kullanarak esnemek isterseniz ayağınızın topunu kayışın içinden geçirin. Kayışın her iki ucunu ellerinizle kavrayın ve bacağınızı düzeltin. Son olarak kayışları yavaşça çekerek bacağınızı kaldırabilirsiniz.