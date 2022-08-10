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Harmantepe Kalesi'nde kazı çalışmaları sürüyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Bizans'ın doğu sınırını korumak amacıyla 12. yüzyılda yapılan Harmantepe Kalesi'nde turizm hedefi için başlatılan temizlik ve kazı çalışmaları devam ediyor

Harmantepe Kalesi'nde kazı çalışmaları sürüyor
Harmantepe Kalesi'nde kazı çalışmaları sürüyor
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AA

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen Harmantepe, bugüne en sağlam şekliyle ulaşan Aşağı Sakarya havzası kaleleri arasında yer alıyor.

AA'nın haberine göre Bizans İmparatorluğu'nun doğu sınırlarını savunmak amacıyla kullanılan ve elips şeklinde yöresel taşlarla yapılan, 2 metre sur duvarları kalınlığına, 8-10 metre arasında değişen yüksekliğe sahip 6 burçlu kale, temizlik ve kazı çalışmalarının ardından yapılacak restorasyon sonrası turizme açılacak.

Çalışmaları yerinde görmek için İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar ve kurum müdürleriyle kaleyi ziyaret eden Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün ve Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Gün, yaptığı açıklamada, yakından takip ettikleri çalışmalara desteklerinin süreceğini bildirdi.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra bölgenin yeni turizm alanına kavuşacağını aktaran Özten de "Yurt içi ve dışından gelecek yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapacağız. İlçe halkımıza da ekonomik katkısı olacaktır. Çalışmalarda belediyenin tüm imkanlarını kullanıyoruz" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Acar ise Sakarya Üniversitesindeki uzmanlarca yapılan çalışmaları en kısa zamanda bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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