Uzun süredir yağmur yağışı olmaması nedeniyle su seviyesi iyice düşen Harşit Çayı son günlerde su samurlarına da ev sahipliği yapıyor.

HARŞIT ÇAYI'NDA GÖRÜNTÜLENDİ

Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından birisi olan ve Gümüşhane kent merkezini derin bir vadiye bölen Harşit Çayı’nda su samurları bu sefer 3’ü bir arada görüntülendi.