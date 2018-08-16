Ordu’da hayatının yarısını aşırı kilolarından dolayı sorunlarla geçiren Hasan Akçay gerçekleştirilen obezite ameliyatı sonrasında 153 kilodan 88 kiloya düşerek yeni bir hayata başladı.

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SENELERDİR UYUYAMIY ORDU

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan Hasan Akçay, 38 yaşının 23 yılını obezite hastalığı ile yaşadı. Bu duruma bir an önce son vermek kararını verip Obezite ve Metabolik Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Erkan Aksoy’a ameliyatı olarak, kilolarından kurtulmanın mutluluğunu yaşadı.

Senelerdir fazla kiloları yüzünden uyku problemleri yaşayan, kısa mesafelerde aşırı yorgunluk hissine kapılan Hasan Akçay’ın hastalığı hakkında bilgi veren Opr. Dr. Erkan Aksoy, “Hasta bize obezite ameliyatı olmaya karar vermiş olarak geldi. Yaptığımız tahlil ve tetkiklerin ardından obeziteye bağlı şeker ve tansiyon hastalığı olduğu ortaya çıktı. Obezite ameliyatı ile hem kilolarından kurtuldu hem de fazla kiloların sebep olduğu şeker ve tansiyon hastalıklarından kurtuldu. Geceleri yaşadığı uyku problemini aştı, artık yorgun değil dinlenmiş olarak uyanmaya başladı. Eskiden yürüyerek gidemediği mesafeleri şimdi koşarak gider hale geldi” dedi.

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"GİYECEK KIYAFET BULAMIYORDUM"

23 yıldır fazla kilolarından dolayı özel kıyafet diktirdiğini dile getiren Akçay, “Hiçbir mağazada kendime göre kıyafet bulamıyordum. Kısıtlı ve özel yapım giysiler giymek zorunda kalıyordum. Artık istediğim gibi giyinebiliyor, nefes nefese kalmadan koşabiliyor ve herhangi bir ilaç kullanmadan yaşayabiliyorum. Beni 15 yaşımdaki halime geri döndürdüğü için doktorum Erkan Aksoy’a ve hastaneye çok teşekkür ediyorum, yeni hayatımı onlara borçluyum” diye konuştu.