Hatay'da denize giren 5 kişiden 2'si boğuldu
Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti
Büyükdere Mahallesi sahilinden denize giren Tezcan Süner (33), Hamit Süner (21), Asi Koşar (15), Gülay Duman ve Mehmet Duman bir süre sonra çırpınmaya başladı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Sudakilerin akıntıya kapıldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR
Ekiplerin çalışmasıyla denizden çıkarılıp ambulansa taşınan 5 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınanlardan Hamit Süner ve Asi Koşar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.