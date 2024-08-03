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        Haberler Gündem Hatay'da denize giren 5 kişiden 2'si boğuldu

        Hatay'da denize giren 5 kişiden 2'si boğuldu

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 20:21 Güncelleme: 03.08.2024 - 20:21
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        Denize giren 2 kişi boğuldu
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        Büyükdere Mahallesi sahilinden denize giren Tezcan Süner (33), Hamit Süner (21), Asi Koşar (15), Gülay Duman ve Mehmet Duman bir süre sonra çırpınmaya başladı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Sudakilerin akıntıya kapıldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

        Ekiplerin çalışmasıyla denizden çıkarılıp ambulansa taşınan 5 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Tedaviye alınanlardan Hamit Süner ve Asi Koşar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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        #Arsuz
        #Asi Koşar
        #Hamit Sümer
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