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Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Nuri Akın, merkezde 51 dağ ceylanının ağırlandığını söyledi.

Ekiplerin, Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nı sürekli kontrol edip müdahale gerektiren durumlarda harekete geçtiğini belirten Akın, "Merkezde, doğada annesini kaybetmiş, yaralı veya hasta bireyler rehabilite ediliyor. Burada tekrar üreyen dağ ceylanları uygun ortama bırakılıyor. Merkez bir nevi onların 'hayat sigortası' görevini üstleniyor" diye konuştu.