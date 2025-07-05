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        Haberler Gündem Hatay'daki orman yangınına müdahaleler sürüyor

        Hatay'daki orman yangınına müdahaleler sürüyor

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 10:04 Güncelleme: 05.07.2025 - 10:05
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        Hatay'daki yangına müdahale sürüyor
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        Hatay Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca sürdü.

        Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Dün Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, 9 yayla tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

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        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, devam eden yangın söndürme çalışmalarına dair detayları paylaştı.

        Bugün şu ana kadar 10 büyük orman yangınıyla mücadele edildiğini ve kahramanların alevler karşısında cansiparane mücadele ettiğini vurgulayan Yumaklı, "İzmir Buca, Ödemiş, Bursa Yenişehir, Eskişehir Seyitgazi, Balıkesir Savaştepe, Kahramanmaraş Andırın, Çanakkale Çan ilçelerindeki yangınlarda kontrol sağlandı, soğutma çalışmaları sürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        Bakan Yumaklı, devam eden yangın söndürme çalışmalarına dair de bilgileri paylaşarak, "Muğla Milas, Manisa Saruhanlı'da devam eden yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı. Tamamen kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor." bilgisini verdi.

        Görsel: Anadolu Ajansı
        Görsel: Anadolu Ajansı

        Hatay Dörtyol'da saat 16.19'da çıkan yangına, ekiplerin 16.30'da ilk müdahaleyi yaptığını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

        "Bu yangına 2 uçak, 8 helikopter ve kara unsurlarıyla müdahale edilmiştir. Gece boyunca kontrol altına alınması için karadan yoğun mücadelemiz sürecektir. Gece gündüz demeden, alevlere ve zorlu hava koşullarına aldırış etmeden Yeşil Vatan'ımız için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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