Hatay'daki orman yangınına müdahaleler sürüyor

Hatay Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca sürdü.

Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

Fotoğraf: AA

Dün Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, 9 yayla tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

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Fotoğraf: DHA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, devam eden yangın söndürme çalışmalarına dair detayları paylaştı.

Bugün şu ana kadar 10 büyük orman yangınıyla mücadele edildiğini ve kahramanların alevler karşısında cansiparane mücadele ettiğini vurgulayan Yumaklı, "İzmir Buca, Ödemiş, Bursa Yenişehir, Eskişehir Seyitgazi, Balıkesir Savaştepe, Kahramanmaraş Andırın, Çanakkale Çan ilçelerindeki yangınlarda kontrol sağlandı, soğutma çalışmaları sürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yumaklı, devam eden yangın söndürme çalışmalarına dair de bilgileri paylaşarak, "Muğla Milas, Manisa Saruhanlı'da devam eden yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı. Tamamen kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor." bilgisini verdi.