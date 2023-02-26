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Hatay deprem kabusu yaşarken geriye 'Kiralık' ve 'Satılık' yazıları kaldı

Hatay, depremlerin ardından hayalet şehre dönerken, hasarlı binalardan geriye 'Kiralık' ya da 'Satılık' yazıları kaldı.

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DHA

  • Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 20 Şubat'ta 3 dakika ara ile Hatay'da yaşanan 2 deprem sonrası hasar gören binalara giriş yasaklandı; kent adeta hayalet şehre döndü.

     

     
  • Hatay deprem kabusu yaşarken hayalet bir kente döndü! Geriye 'Kiralık' ve 'Satılık' yazıları kaldı

    Yasağa ve tehlikeye aldırmayan bazı depremzedelerin ise binalara girip, eşya almaya çalıştığı görüldü. 

     

     
  • Hatay deprem kabusu yaşarken hayalet bir kente döndü! Geriye 'Kiralık' ve 'Satılık' yazıları kaldı

    Emniyet güçleri, bina önlerinde nöbet tutarak depremzedelere engel olmaya çalıştı.
  • Hatay deprem kabusu yaşarken hayalet bir kente döndü! Geriye 'Kiralık' ve 'Satılık' yazıları kaldı

    Hayalet kente dönen Hatay'da depremzedeler ya şehir dışına ya da ekiplerce çadır ve konteynerlere yerleşti.

     

     
  • Hatay deprem kabusu yaşarken hayalet bir kente döndü! Geriye 'Kiralık' ve 'Satılık' yazıları kaldı

    Kent merkezindeki hasarlı ya da ağır hasarlı binalardan geriye ise 'Kiralık' ya da 'Satılık' yazıları kaldı.
  • Hatay deprem kabusu yaşarken hayalet bir kente döndü! Geriye 'Kiralık' ve 'Satılık' yazıları kaldı

     'Kiralık ofis' yazılan bir dairenin depremde ağır hasar aldığı dikkati çekti. 
  • Hatay deprem kabusu yaşarken hayalet bir kente döndü! Geriye 'Kiralık' ve 'Satılık' yazıları kaldı
  • Hatay deprem kabusu yaşarken hayalet bir kente döndü! Geriye 'Kiralık' ve 'Satılık' yazıları kaldı
  • Hatay deprem kabusu yaşarken hayalet bir kente döndü! Geriye 'Kiralık' ve 'Satılık' yazıları kaldı
  • Hatay deprem kabusu yaşarken hayalet bir kente döndü! Geriye 'Kiralık' ve 'Satılık' yazıları kaldı
  • Hatay deprem kabusu yaşarken hayalet bir kente döndü! Geriye 'Kiralık' ve 'Satılık' yazıları kaldı
  • Hatay deprem kabusu yaşarken hayalet bir kente döndü! Geriye 'Kiralık' ve 'Satılık' yazıları kaldı
  • Hatay deprem kabusu yaşarken hayalet bir kente döndü! Geriye 'Kiralık' ve 'Satılık' yazıları kaldı
  • Hatay deprem kabusu yaşarken hayalet bir kente döndü! Geriye 'Kiralık' ve 'Satılık' yazıları kaldı

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