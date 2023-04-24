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Hatay: İktidar inişte, muhalefet çıkışta

Habertürk yazarı Kemal Öztürk, seçmenin nabzını tuttuğu Anadolu turunda bugün, depremin en büyük yıkıma neden olduğu Hatay’daki gözlemlerini kaleme aldı

Hatay: İktidar inişte, muhalefet çıkışta

Hatay’a üçüncü gelişim depremden sonra.

Bir yandan deprem sonrası şehirdeki durumu anlamaya çalışıyorum, bir yandan çadır kentlerde insanlarla konuşuyorum, bir yandan seçimin nabzını tutma çabası içindeyim.

Bir de şehirde İstanbul’dan gelen büyük bir heyet var onların çalışmalarını izliyorum.

Anlayacağınız yoğun geçti Hatay ziyareti.

DEPREMİN İZLERİ

Sanırım depremde en çok etkilendiğim şehir oldu Hatay. Yıkım çok büyük olduğundan izleri de öyle kolay kolay silinmiyor.

Diğer şehirlere göre enkaz kaldırma çalışmaları burada daha yavaş. Şehirler içinde en çok buradan göçtü insanlar. Ticaretin canlanması en geç burada oluyor. Şehirdeki canlılık da en zayıf Hatay’da gözüküyor.

Böyle bir ortamda nasıl seçime gidilecek bilemiyorum.

600 BİN İNSAN ŞEHİR DIŞINDA

Maalesef şehirden kaç kişinin göçtüğü, kaç kişinin geri döndüğüne dair rakamlar çok değişken. 600 ile 800 bin kişi arasında değişen sayıda göç verdiği söyleniyor şehrin.

Bunun ne kadarı döndü tam bilinmiyor.

Ancak orada görüştüğüm Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a göre 600 bin insan hala dışarıda. Ve bu insanların çoğunun CHP seçmeni olduğunu düşünüyor.

Göçenler Hatay’a geri gelip oy kullanacaklar mı kimse bilmiyor.

HAVALİMANI SEÇMENLER YÜZÜNDEN Mİ KAPALI?

Seçmenleri gittikleri şehirden Hatay’a geri getirmek için planlar yapılıyor. Fakat Yüz bin kişiyi bile getirmek için 2000 otobüs gerekiyor. Havalimanı sivil uçuşlara kapalı. Muhalefet bilinçli olarak kapatıldığını, CHP seçmenin gelmesinin istenmediğini söylüyor. Hatay Valisi’ne sorduğumda pistlerin hala sorunlu olduğunu, ancak şehre her türlü giriş çıkışın serbest olduğunu söyledi ve muhalefetin iddiasını reddetti.

Zaten 100-200 bin insanı uçakla şehre taşımak da pek mümkün değil. Daha önemlisi bu insanlar şehre gelse bile kalacak yer yok. Hepsinin evi oturulmaz halde.

Bu durumda oldukça düşük katılımlı bir seçimin olacağını tahmin ediyorum.

MUHALEFET VE İKTİDARIN LİSTELERİNE TEPKİ VAR

Anadolu’daki çoğu şehirde olduğu gibi Hatay’da da partilerin listesine tepki var. AK Parti ve CHP’de bu daha yoğun.

Hatay’da %36 alan AK Parti 5, %30 alan CHP 4, %14 alan MHP 1, %11 alan HDP (TİP adayı) 1 milletvekiline sahip.

Bu aritmetiğin değişeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

AK PARTİ VEKİL KAYBEDEBİLİR

AK Parti ve MHP iktidarı temsil ettiği için depremde yaşanan sorunlar nedeniyle onlara bir tepki var. Şehrin hala çok ciddi sorunları bulunuyor. Tüm çabalara rağmen işlerin çok iyi yönetildiği söylenemez. Bu da rahatsızlığa neden oluyor. Bunun faturası bir şekilde iktidar partisine yansıyacak.

Daha önce %48.5 oy alan Erdoğan’ın oylarının da düşmesi bekleniyor bu yüzden. Ama ne kadar düşecek kestirmek zor.

AK Parti’yi iyi tanıyanlar da dahil, çoğu kanaatler 1 ya da 2 vekil kaybedeceği yönünde.

CHP VE TİP GERGİNLİĞİ

CHP’nin liste sorununa rağmen Kemal Kılıçdaroğlu konusunda bir sorun gözükmüyor. Daha önce %42.8 oy alan Muharrem İnce’nin üstünde oy alacağını söylüyor herkes. Zaten %11 HDP/TİP oylarını buna eklerseniz, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ı geçeceği kesin gibi. Bu arada HDP Yeşil Sol Parti adıyla liste çıkarttı ama Hatay’da bir varlık göstermesi beklenmiyor.

Fakat milletvekili seçiminde Türkiye İşçi Partisi ile CHP arasında bir gerilim var. CHP TİP’i oyları böldüğü için tepki gösteriyor. TİP ise liste ve ittifakları üzerinden CHP’ye tepki gösteriyor.

Cumhurbaşkanlığına kadar yansır mı bu gerilim bilinmez.

Ancak TİP’in CHP’den oy çektiği ve bir milletvekili çıkartacağına kesin gözüyle bakılıyor. 1. Sıra adayları hapiste olan Can Atalay. Onu hapisten çıkarmak için yoğun bir çaba içinde arkadaşları.

İYİ PARTİ SÜRPRİZ YAPABİLİR

İktidar partilerine gösterilen tepkiler nedeniyle oylar nereye akacak? Burada iyi adaylarla liste hazırlayan İYİ Parti bu oyları çekebilir ve bir milletvekilliğini alabilir. İlk sıradaki Şefik Çirkin, ikinci sırada futbolcu Gökhan Zan şehirde sevilen isimler.

Hatay’ın sürpriz partisi İYİ Parti olabilir.

TAHMİN

AK PARTİ 3, CHP 3, TİP 1 ya da 2, İYİ PARTİ 1 ya da 2, MHP 1

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