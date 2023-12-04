Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi refüjde ölü bulundu. Ocaklı Mahallesinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde yatan kişinin Ercan Kaya (48) olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kayanın cesedi otopsi için Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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