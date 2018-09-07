Hatice-Aylin Coşkun tartışması takipsizlikle sonuçlandı

17 Mart'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser veren Aylin Coşkun, konserin ardından kendisine sosyal medyada 'Sinsirella' diyen şarkıcı Hatice'yi şikayet etmişti. Savcılık, Hatice'nin söylediği sözlerin eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını beyan ederek, Aylin Coşkun'un şikayetini takipsizlikle sonuçlandırdı