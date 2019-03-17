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Şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve kalçası hakkındaki yorumlarıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Hatice, "Hala uyuyanlar varmış. Hadi ama sağlık için önce esne, sonra terle. Ödül olarak güzel bir kahvaltı ile güne başla. Bakın ben esnemeye başladım bile" ifadelerini kullandı. Hatice'nin 'esneme' pozu çok sayıda yorum ve beğeni aldı.