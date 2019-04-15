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"BU DEVİRDE YA YÜREĞİN YA DA ARKAN SAĞLAM OLACAK"



Hatice, geçtiğimiz günlerde sor yaptığı videoyu sosyal medya hesabından, Bu devirde ya yüreğin ya da arkan sağlam olacak" notuyla paylaşmıştı.