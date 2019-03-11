Hatice'den 'yok artık' dedirten hareket!

Giriş: 11.03.2019 - 08:56 | Güncelleme:  

Şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve kalçası hakkındaki yorumlarıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Hatice, bu kez bir defilede kalçasını göstererek geceye damga vurdu

  • 1Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    1|53

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve kalçası hakkındaki yorumlarıyla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Hatice, bu kez bir defilede olay yarattı.

  • 2Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    2|53

    HATİCE 'YOK ARTIK' DEDİRTTİ!

    Bir defilede transparan kıyafetiyle podyumda manken olarak yürüyen Hatice, kalçasını açarak geceye damga vurdu.

  • 3Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    3|53

    "DÜNYAYI GETİRİN, TOZUNU ATTIRAYIM!"

    40 yaşındaki şarkıcı Hatice, izleyenleri şoke etti. Ünlü şarkıcı o anları sosyal medya hesabından, "Podyum neymiş! Dünyayı getirin, tozunu attırayım!" notunu düştü. İşte o anlar...

  • 4Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    4|53

    "BU DEVİRDE YA YÜREĞİN YA DA ARKAN SAĞLAM OLACAK"

    Hatice, geçtiğimiz günlerde sor yaptığı videoyu sosyal medya hesabından, Bu devirde ya yüreğin ya da arkan sağlam olacak" notuyla paylaşmıştı.

  • 5Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    5|53

    "BENDEN SONRA HERKESE CESARET GELDİ"

    Son dönemde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken şarkıcı, "Benden sonra herkese bir cesaret geldi. Uzaktan uzaktan görüyorum"  ifadelerini kullanmıştı.

  • 6Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    6|53
  • 7Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    7|53
  • 8Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    8|53
  • 9Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    9|53
  • 10Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    10|53
  • 11Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    11|53
  • 12Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    12|53
  • 13Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    13|53
  • 14Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    14|53
  • 15Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    15|53
  • 16Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    16|53
  • 17Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    17|53
  • 18Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    18|53
  • 19Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    19|53
  • 20Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    20|53
  • 21Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    21|53
  • 22Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    22|53
  • 23Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    23|53
  • 24Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    24|53
  • 25Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    25|53
  • 26Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    26|53
  • 27Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    27|53
  • 28Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    28|53
  • 29Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    29|53
  • 30Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    30|53
  • 31Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    31|53
  • 32Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    32|53
  • 33Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    33|53
  • 34Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    34|53
  • 35Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    35|53
  • 36Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    36|53
  • 37Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    37|53
  • 38Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    38|53
  • 39Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    39|53
  • 40Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    40|53
  • 41Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    41|53
  • 42Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    42|53
  • 43Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    43|53
  • 44Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    44|53
  • 45Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    45|53
  • 46Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    46|53
  • 47Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    47|53
  • 48Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    48|53
  • 49Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    49|53
  • 50Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    50|53
  • 51Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    51|53
  • 52Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    52|53
  • 53Hatice'den 'yok artık' dedirten kalça hareketi! Podyumda kalçasını açıp... - Magazin haberleri
    53|53

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0