Hatice sosyal medyayı salladı

Son dönemlerde cesur paylaşımlar yapan şarkıcı Hatice, bu defa da sörf tahtası ve bikinisiyle bir video paylaştı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken 39 yaşındaki şarkıcı Hatice'nin yeni videosu sosyal medyayı salladı