Hatice topuklu ayakkabıyla ata bindi

Giriş: 19.02.2019 - 15:07 | Güncelleme:  

Şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Hatice, klip çekimi için ata bindi. Ünlü şarkıcının topuklu ayakkabıları dikkat çekti

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    Şarkıcı Hatice, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Hatice, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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    "BEYAZ ATIMLA PRENSİME GİDİYORUM"

    Klip çekimi için ata binen Hatice, topuklu ayakkabılarıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı o anları sosyal medya hesabından, "Beyaz atımla prensime gidiyorum" notuyla paylaştı.

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