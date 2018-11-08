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"ŞİMDİ BEN SÖYLEMEK İSTEDİKLERİMİ SÖYLEYECEĞİM, SEN DE ÇEKECEKSİN"

Yasemin Sakallıoğlu, Hatice'nin gizli çekim olan videosuna, "Şimdi kanka ben söylemek istediklerimi söyleyeceğim, sen de beni çekeceksin. Ama ben öyle bir arkamı döneceğim ve meşgul olacağım ki senin beni çektiğini fark etmeyeceğim tamam mı? Dur bir de pembe şortumu giyeyim o bana çok yakışıyor." yorumunu yaptı.