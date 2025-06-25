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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul | AKOM'dan kritik uyarı: Basra ateşi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        AKOM'dan kritik uyarı! Bugün başlıyor: Basra ateşi!

        Yurt genelinde yağış beklenmezken sıcaklıklar, bugünden itibaren ciddi şekilde artacak. Birçok kentimizde termometre, 33-37 aralığında olacak. Antalya, Diyarbakır ve Şanlıurfa 40 dereceye çıkacak. AKOM, Basra kökenli sıcak hava dalgası nedeniyle dikkat edilmesi uyarısında bulundu. İşte illerimizde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 07:04 Güncelleme: 25.06.2025 - 07:10
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        AKOM'dan kritik uyarı! Bugün başlıyor: Basra ateşi!
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        Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), Basra kökenli sıcak hava dalgasının, bugünden itibaren başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili olmasının beklendiğini bildirerek; yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin doğrudan güneş altında bulunmamalarını tavsiye etti.

        YURTTA YAĞIŞ BEKLENMİYOR

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Güncel meteorolojik uyarı bulunmamaktadır.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 34, Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL: 33, Az bulutlu ve açık

        İZMİR: 38, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 35, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 37, Az bulutlu ve açık

        BALIKESİR: 36, Az bulutlu ve açık

        EDİRNE: 38, Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ: 35, Az bulutlu ve açık

        A.KARAHİSAR: 33, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 38, Az bulutlu ve açık

        UŞAK: 35, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 36, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 40, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 32, Az bulutlu ve açık

        ISPARTA: 35, Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR: 34, Az bulutlu ve açık

        KONYA: 33, Az bulutlu ve açık

        SİVAS: 30, Az bulutlu ve açık

        DÜZCE: 35, Az bulutlu ve açık

        BOLU: 32, Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK: 29, Az bulutlu ve açık

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        SİNOP: 30, Az bulutlu ve açık

        AMASYA: 35, Az bulutlu ve açık

        SAMSUN: 29, Az bulutlu ve açık

        TRABZON: 25, Az bulutlu ve açık

        RİZE: 27, Az bulutlu ve açık

        ERZURUM: 27, Az bulutlu ve açık

        KARS: 25, Az bulutlu ve açık

        MALATYA: 36, Az bulutlu ve açık

        VAN: 25, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 40, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 38, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 36, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 40, Az bulutlu ve açık

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