Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Göller yöresi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz (Tokat hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun kuzeyinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. REKLAM

KUZEYDE VE BATIDA SICAKLIK DÜŞÜYOR Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde 3 ilâ 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.