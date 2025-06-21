Sıcaklık batıda ve kuzeyde düşüyor! 5 bölgede sağanak! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre bugün yurdun iç kesimlerinde, 5 bölgemizde yağış bekleniyor. Sıcaklık, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde 3 ilâ 5 derece azalıyor; diğer yerlerde değişiklik beklenmiyor. İşte son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Göller yöresi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz (Tokat hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA VE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR
Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun kuzeyinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUZEYDE VE BATIDA SICAKLIK DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde 3 ilâ 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Bugün son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 28, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL: 26, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 26, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
BURSA: 30, Az bulutlu ve açık
BALIKESİR: 30, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
EDİRNE: 28, Az bulutlu, açık
KIRKLARELİ: 25, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
A.KARAHİSAR: 30, Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA: 35, Az bulutlu ve açık
UŞAK: 30, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
ADANA: 33, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık
HATAY: 30, Az bulutlu ve açık
ISPARTA: 33, Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 26, Az bulutlu ve açık
KONYA: 31, Az bulutlu ve açık
SİVAS: 27, Az bulutlu ve açık
BOLU: 25, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 24, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
SİNOP: 29, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
AMASYA: 28, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
SAMSUN: 27, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
TRABZON: 23, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
RİZE: 27, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
ERZURUM: 27, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
KARS: 26, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
MALATYA: 36, Az bulutlu ve açık
VAN: 26, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 37, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 36, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 37, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 39, Az bulutlu ve açık