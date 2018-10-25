Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından peş peşe son dakika uyarıları geldi. Özellikle İstanbul hava durumu ile ilgili Meteoroloji tarafından sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki; 25 Ekim Perşembe bugün hava durumu nasıl? İşte 25 Ekim Perşembe bugün yurt geneli ve İstanbul hava durumu...

İSTANBUL HAVA DURUMU 25 EKİM BUGÜN

İstanbul il geneli için Meteoroloji tarafından son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. Yapılan uyarıda bugün saat 12.00'ye kadar il genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Öte yandan en düşük hava sıcaklığının 11, en yüksek hava sıcaklığının ise 15 derece olması tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI UYARISI

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı görülecek. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM tarafından kar yağışı uyarısı yapıldı.

İşte MGM kar yağışı uyarısı:

Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte yağmur şeklinde başlayacak yağışın zamanla Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimleri ile Kütahya ve Afyonkarahisar'ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu (Iğdır, Ağrı ve Van hariç) ile Gaziantep, Kilis, Siirt ve Adıyaman çevreleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edilen yağışların; Samsun’un doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Artvin’in kıyı kesimleri, Adana’nın doğusu, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Siirt, Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

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