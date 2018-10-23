Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yapılan kar uyarısı sonrası vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yapılan hava durumu tahminlerine göre yarından itibaren Ankara ve İstanbul il genelinde hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşmesi bekleniyor. Öte yandan meteoroloji tarafından Batı Karadeniz için kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki; önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak. İşte Ankara ve İstanbul hava durumu ve 5 günlük hava durumu grafiği...

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul hava durumu 23 Ekim Salı günü için parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı... En yüksek sıcaklık ise 21 derece. 24 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul Anadolu yakası yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı...

İstanbul hava durumu grafiği (5 günlük)

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara hava durumu 23 Ekim Salı günü parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı. Bugün için beklenen en yüksek sıcaklık ise 20 derece yarın ise en düşük sıcaklığın 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Ankara hava durumu grafiği (5 günlük)

BATI KARADENİZ İÇİN KAR UYARISI

Batı Karadeniz'de yarın (24.10.2018 çarşamba) başlayacak yağışların perşembe günü akşam saatlerine kadar Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli (toplamda 40-75 Kg/m2) olacağı ve perşembe günü Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği beklendiğinden; ani sel, su baskını ile kuvvetli rüzgar ve kar yağışının meydana getirebileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİ'DEN SOĞUK HAVA UYARISI

Yurdumuzun yarın (24.10.2018 Çarşamba) Orta Akdeniz üzerinde bulunan alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe sistemleri ile 25.10.2018 Perşembe günü de Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Ülkemizde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede (6-12) azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Yarın (24.10.2018 Çarşamba); Marmara'nın doğusu , Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; Batı Karadeniz ile Tunceli, Bingöl, Şırnak, Bitlis, Hakkari ile Diyarbakır'ın kuzeyinde, Muğla’nın ve Antalya’nın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

25.10.2018 Perşembe; Bütün yurtta yağış bekleniyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte yağmur şeklinde başlayacak yağışın zamanla Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimleri ile Kütahya ve Afyonkarahisar'ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz’de kuzeybatı yönlerden kuvvetli, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği bekleniyor.

26.10.2018 Cuma; Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı sistemin Cumartesi günü ülkemizi terk etmesi bekleniyor. Aynı gün hava sıcaklıklarının artmaya başlayacağı, yeni haftayla birlikte ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Hafta sonunda özellikle Marmara ve iç kesimlerde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi de bekleniyor.

Ülkemizi etkileyen sistemle birlikte görülmesi beklenen, ani sıcaklık değişiminin, kuvvetli yağış ve rüzgarın, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin yükseklerinde beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması ve yayımlanacak olan meteorolojik uyarı ve raporların takip edilmesi önem arz etmektedir.

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