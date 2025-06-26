Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun büyük bölümünün az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, özellikle çocuklar, hamileler, yaşlılar ve kronik hastalıkları olan vatandaşları 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.