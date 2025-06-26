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        Edirne 40'ı Şanlıurfa ve Diyarbakır 41 dereceyi görecek! Gölgede bile yakacak!

        Basra kökenli sıcak hava dalgası, bugün etkisini daha da hissettirecek. Yurdun büyük bölümünde termometreler, 35 derece ve üzerini gösterecek. Edirne 40 dereceye, Şanlıurfa ve Diyarbakır ise 41 dereceye ulaşacak. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 07:04 Güncelleme: 26.06.2025 - 08:08
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        Gölgede bile yakacak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun büyük bölümünün az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, özellikle çocuklar, hamileler, yaşlılar ve kronik hastalıkları olan vatandaşları 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

        SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

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        ANKARA: 34, Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL: 35, Az bulutlu ve açık

        İZMİR: 39, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 36, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 37, Az bulutlu ve açık

        BALIKESİR: 36, Az bulutlu ve açık

        EDİRNE: 40, Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ: 38, Az bulutlu ve açık

        A.KARAHİSAR: 34, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 39, Az bulutlu ve açık

        UŞAK: 36, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 36, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 36, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 32, Az bulutlu ve açık

        ISPARTA: 35, Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR: 36, Az bulutlu ve açık

        KONYA: 33, Az bulutlu ve açık

        SİVAS: 30, Az bulutlu ve açık

        DÜZCE: 35, Az bulutlu ve açık

        BOLU: 33, Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK: 29, Az bulutlu ve açık

        SİNOP: 30, Az bulutlu ve açık

        AMASYA: 36, Az bulutlu ve açık

        SAMSUN: 30, Az bulutlu ve açık

        TRABZON: 26, Az bulutlu ve açık

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        RİZE: 28, Az bulutlu ve açık

        ERZURUM: 29, Az bulutlu ve açık

        KARS: 27, Az bulutlu ve açık

        MALATYA: 37, Az bulutlu ve açık

        VAN: 26, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 41, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 40, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 38, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 39, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık

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