Hava kirliliğiyle mücadele kapsamında Bangkok'ta ücretsiz toplu taşıma uygulaması başladı
Bangkok'ta kötüleşen hava kirliliği mücadele kapsamında bir hafta boyunca ücretsiz toplu taşıma uygulaması başlatıldı
Tayland, günlerdir devam eden ve tehlikeli seviyelere ulaşan hava kirliliğiyle mücadele ediyor.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta kötüleşen hava kirliliğiyle mücadele kapsamında 25 Ocak'tan itibaren bir hafta boyunca ücretsiz toplu taşıma uygulaması başlatıldı.
Ciddi sağlık sorunlarına neden olabilecek PM2.5 hava kirliliğinden korunmak için yüz maskesi kullanımı vatandaşlar arasında yaygınlaştı.
İsviçre merkezli hava kalitesi izleme kurumu IQAir'e göre Tayland'ın başkenti Bangkok, hava kirliliğinin en yüksek olduğu şehirler sıralamasında 7'inci oldu.
Hava kirliliği seviyesini gösteren hava kalitesi indeksi değerleri 0-50 aralığında "iyi", 51-100 "orta", 101-150 "hassas", 151-200 "sağlıksız", 201-300 "kötü" ve 301-500 aralığında "tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor.