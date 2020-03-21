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Mucize Doktor dizisinde 'Açelya' karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu, bir süredir Caner Şahin ile aşk yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde ikilinin ayrıldıkları yönünde söylentiler çıktı. Köseoğlu, sosyal medya hesabının hikaye kısmından Şahin ile çekildiği bir kareyi paylaşarak iddiaları yalanladı.

"KISITLANMAK ASLA BANA GÖRE DEĞİL"

Oyuncu, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda, deli gibi kıskanç olduğunu söyleyerek, "Ama kısıtlamak asla bana göre değil. Çünkü ben de özgürlüğüme düşkünüm" demişti.