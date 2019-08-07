Geçtiğimiz hafta sonu Teksas ve Ohio Eyaletleri'nde toplam 31 kişi hayatını kaybettiği ve 40 kişinin de yaralandığı 2 ayrı silahlı saldırının ardından ABD'de, aşırı silahlanma ve güvenlik tartışmaları yeniden alevlendi. Kar amacı gütmeyen bir araştırma kuruluşu olan Gun Violence Archive (GVA),2012 yılında ABD'nin Connecticut eyaletinin Newtown kentinde bulunan Sandy Hook İlkokulu saldırısının ardından günümüze kadar ülke çapında gerçekleştirilen toplu saldırıları kayıt altına almaya başlamıştı.

GVA verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde Sandy Hook Saldırısı'nın ardından Ağustos 2019'a kadar geçen sürede toplam 2 bin 178 toplu saldırı gerçekleştirildi. 2013-2019 yılları arasında ABD'de gerçekleştirilen saldırılarda, toplam 2 bin 458 kişi hayatını kaybederken 9 bin 119 kişi de yaralandı.

SON BEŞ YILDA SALDIRISIZ GEÇEN HAFTA YOK

Gun Violence Archive arşiv verileri, ABD'de son 5 yılda toplu saldırı gerçekleştirilmeyen tek bir hafta dahi olmadığını ortaya koydu. Ülkede tek bir saldırı dahi gerçekleşmeden geçen son hafta, 5 yıl 7 ay önceki 5 Ocak 2014 haftası olarak kaydedilmişti.

ABD'de, 382 olayla en çok toplu saldırının kaydedildiği yıl 2016 olurken, bu tip saldırılarda 437 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 2017 yılı ise en fazla ölüm yaşanan yıl olarak kayıtlara geçti. 2019 yılının henüz ikinci yarısının başı sayılan Ağustos ayına kadar ülkede toplam 255 toplu saldırı gerçekleştirildi. Uzmanlar, şimdiye kadar 273 kişinin hayatını kaybettiği ve bin 67 kişinin de yaralandığı saldırıların gerçekleştirildiği 2019'da saldırılarının yıl sonuna kadar devam etmesi halinde bu yılki rakamların 2016 ve 2017'nin rekor rakamlarını geçebileceğini öngörüyor.

SANDY HOOK SALDIRISI KIRILMA NOKTASI OLMUŞTU