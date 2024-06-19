Mutfakta zaman kazanmak ve işlerinizi kolaylaştırmak için kullanabileceğiniz basit tüyolar!
Buzdolabındaki kötü kokular, mikrodalganın yeterince ısıtmadığı yiyecekler, patateslerin bozulmasını önlemek gibi birçok mutfakla ilgili sorun, insanların vaktini gereksiz alabiliyor. Peki, bu tarz sorunlar nasıl halledilebilir? İşte, sizin için para harcamanıza gerek kalmadan evde basit yöntemlerle mutfağınızda uygulayabileceğiniz 9 tüyo!
Hayatın genel yoğunluğu arasında bir de mutfak işlerine vakit ayırmak bazen çok yorucu olabiliyor. Böyle durumlarla karşılaşıldığında insanlar, işlerini kolayca halletmeye yarayacak yöntemleri araştırıyor. Biz de haberimizde işe yarayabilecek ve zamandan tasarruf etmeyi sağlayabilecek bazı mutfak tüyolarını derledik. İşte, detaylar...
1. YİYECEKLERİ MİKRODALGADA EŞİT ŞEKİLDE ISITMAK
Yemeğinizi mikrodalgada ısıttığınızda tabağınızın ortasının çok sıcak olmadığını, kenarlarının ise çok sıcak olduğunu fark edebilirsiniz. Bunun nedeni, mikrodalgaların yemeğinize radyo dalgaları göndermesi ancak onu fırınlar gibi alttan ısıtmamasıdır. Yemeklerinizi eşit ısıtabilmek için tabağın ortasını boş bırakarak halka yapabilirsiniz.
2. PATATESLERİN BOZULMASINI ÖNLEMEK
Patates gibi ürünlerin filizlenmesini önlemek için özel bakıma ihtiyacı vardır. Patatesleri bir elmayla birlikte saklamak filizlenmeyi geciktirebilir. Bununla birlikte yakınlarında soğan bulundurmaktan kaçınmalısınız. Ayrıca, serin ve karanlık bir yerde saklamanız daha iyi olabilir.
3. YUMURTA AKINI KOLAYCA AYIRMAK
Yumurta aklarını sarılardan ayırırken zorlanıyorsanız oluklu kaşık (kevgir) imdadınıza yetişebilir. Onun yardımıyla yumurta aklarını profesyonel bir şef gibi ayırabilirsiniz.
4. RENDEYİ KOLAYCA TEMİZLEMEK
Her kullanımdan sonra rendeyi temizlemekten sıkıldıysanız rendeleyeceğiniz yiyecekten önce rendenize birkaç damla sıvı yağ veya zeytinyağı damlatabilirsiniz. Böylece yiyeceğiniz, rendeniz üzerine yapışmayacak ve sadece suya tutarak rendenizi temizleyebileceksiniz.
5. BIÇAK KESKİNLEŞTİRMEK
Mutfak bıçakları ek bakım gerektirir ve çoğu zaman körelir. Bıçak bileyeciniz yoksa bir kupa alıp ters çevirebilirsiniz. Kupanızın alt tabanındaki kenarlarını kullanarak bıçağı 45 derece açıyla keskinleştirebilirsiniz.
6. PLASTİK VE CAM KAPLARDAKİ KOKUDAN KURTULMAK
Kavanoz yıkandıktan sonra bile kötü kokmaya devam ediyorsa basit bir numara kullanarak bu durumu tersine çevirebilirsiniz. Gazete kötü kokuları emebilir bu yüzden birkaç gazete kağıdı alın ve bunları buruşturun. Daha sonra bunları kavanozun veya plastik kabın içine koyup 24-48 saat arası beklettikten sonra çıkartabilirsiniz.
7. KURABİYELERİ TAZE TUTMAK
Hazır aldığınız ya da yaptığınız kurabiyelerin çok kuruduğunu ve yemenin mümkün olmadığını fark ettiğinizde iş işten geçebilir. Bu yüzden kurabiyeleri bir kavanoza koyduktan sonra bir parça elmayla birlikte saklayabilirsiniz. Ayrıca, elma kuruyunca kurabiyelerinizin taze kalması için yenisini koyabilirsiniz.
8. SEBZE DOĞRARKEN PARMAKLARI KORUMAK
Sebze doğrarken parmaklarınızı kesmek sık rastlanılan bir durumdur. Bunu önlemek için hızlı bir şekilde kendi parmak koruyucunuzu oluşturabilirsiniz. Bir plastik şişeyi alın ve şişenin üst kısmından bir parça kesin. Daha sonra kenarlarına 2 delik açıp lastik bandı yerleştirerek elinize koruyucu kılıf yapabilirsiniz. Artık doğrama yaparken bu koruyucuyu parmaklarınıza takarak kullanabilirsiniz.
9. BUZDOLABINDAKİ KOKUDAN KURTULMA
Çürümüş sebze ve meyveler, bozulmuş çorbalar, bayatlamış tavuklar buzdolabınızda uzun süre kalırsa kötü bir koku bırakabilir. Bunu önlemek ve kokudan kurtulmak istiyorsanız buzdolabınıza bir kutu karbonat koyabilirsiniz. Karbonatın kendi kokusu yoktur ancak kokuları absorbe etme konusunda oldukça iyidir.
Kaynak: Bright Side