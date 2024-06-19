Mutfakta zaman kazanmak ve işlerinizi kolaylaştırmak için kullanabileceğiniz basit tüyolar!

6. PLASTİK VE CAM KAPLARDAKİ KOKUDAN KURTULMAK

Kavanoz yıkandıktan sonra bile kötü kokmaya devam ediyorsa basit bir numara kullanarak bu durumu tersine çevirebilirsiniz. Gazete kötü kokuları emebilir bu yüzden birkaç gazete kağıdı alın ve bunları buruşturun. Daha sonra bunları kavanozun veya plastik kabın içine koyup 24-48 saat arası beklettikten sonra çıkartabilirsiniz.