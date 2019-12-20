Hayrettin Onur Karaoğuz kimdir?

Acun Medya ve TV 8 kanalının sahibi Acun Ilıcalının hazırladığı ve YouTube kanalında yayınlanacak olan yarışma programı Exatlon Challenge 2019 yarışmasında, Türkiye yarışmacı kadrosunda bulunan isimlerden birisi de Hayrettin Onur Karaoğuz yani namıdiyer Hayrettin oldu. Hazırladığı şaka programlarından Hayrettin ismi ile tanınan ve ünlenen, ayrıca fenomen bir YouTuber olan Hayrettin Onur Karaoğuz, milyonlarca takipçiye sahip. Ve aynı zaman da komedyen de olan Hayrettin Karaoğuz Exatlon Challenge 2019 yarışmasında yarışmacı olarak katılmasının ardından yeniden merak konusu oldu. Peki kimdir Hayrettin Onur Karaoğuz? Renkli ve eğlenceli kişiliği ile tanıdığımız Hayrettin ile ilgili merak edilen tüm sorularınızın cevabını detayları ile birlikte siz okurlarımız için derledik.

Exatlon Challenge Türkiye 2019 yarışmacılarından Hayrettin Kimdir? Hayrettin Kaç Yaşında, Hayrettin Nerede Doğdu, Hayrettin’in Sevgilisi Var Mı? Hayrettin’in Gerçek Adı Nedir? Hayrettin’in Boyu ve Kilosu hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarını bu makalemizde bulabilirsiniz.

Hayrettin adı ile bilinen ve uzun adı Hayrettin Onur Karaoğuz olan Komedyen, oyuncu ve YouTuber, 1984 yılında Memur anne ve babanın ortanca çocuğu olarak Ankara’da doğmuştur. 1997 senesinde Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı lisesine başladı. 2000 yılında Lise bitince 4 sene dershaneye gitti ve 2004 yılında Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü’nü seçti ve kazandı, 2008 yılında da mezun oldu. Okul yıllarında reklamcılık ve tiyatro eğitimi aldı. Eğitim süresince tiyatro ile ilgilendikten sonra oyunculuk alanına yöneldi. Çeşitli tiyatro oyunlarında oynadı. Okulda sınıf arkadaşlarıyla kurduğu ekiple 200’e yakın proje hazırlayıp, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Topluluğu ile dört senede 10’a yakın oyun oynamış çektiği eğlenceli videolar ile de beğeni toplamış ve böylelikle çeşitli reklam filmlerinde yer almıştır. Üniversite yıllarında tiyatro kulübü ile tiyatro faaliyetlerine katılan ünlü komedyen, 2004 ile 2009 yıllarında Dario Fo'nun Klakson Borazan ve Bırtlar adlı oyununda "komiser" karakterini canlandırdı. 2009 yılında arkadaşlarıyla birlikte kurdukları grup ile birlikte sahneye koydukları absurd-komedi tarzı "Kral Übü" oyunu ile çeşitli ödüller aldı. Özellikle 2007 senesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından ‘En iyi erkek Oyuncu’ ödülüne de layık görülerek başarısını taçlandırmıştır. Tiyatro oyunculuğuna, Yakovos Kambanellis'in Savaş Baba oyunundaki "Fileksenos" ve Sermet Çağlayan'ın "Ayak Bacak Fabrikası" oyununda "Öküz" karakterini canlandırarak tiyatroya devam etmiştir.

2009 yılında vizyona giren Rasim Öztekin, Işın Karaca, Neco ve Hande Subaşı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı "Gelecekten Bir Gün" adlı sinema filminde başrol oyuncusu olarak yer almıştır ve bu filmin ardından Star TV kanalında kendi ismini taşıyan bir program yapmaya başladı. Program komedi içerikli skeçlerden ve şaka videolarından oluşuyordu. Bu programda yaptığı telefon şakaları o yıllarda çok konuşuldu. Ardından 2013 yılında Atv kanalında Harry adında bir program hazırladı. Televizyon ve Youtube dışında sunduğu kendi komedi şovunu bir süre sahnede devam ettirdi.

Youtube’ta kendi adını taşıyan bir kanala sahip olan Hayrettin’in 2 milyon takipçisi var ve paylaşımları ortalama 6 milyonun üzerinde görüntülenmeye sahip. Eylül 2013 tarihinde Amerika’nın Los Angeles Eyaletine YouTube stüdyolarında çalışmalar yapmak ve oradaki meslektaşlarını incelemek ve tanımak adına ABD'ye gitmiş olan Hayrettin, burada İngiliz asıllı Youtuber Sam Pepper ile çeşitli videolar çekmiştir. 2014 Mayıs ayında Türkiye’ye dönen komedyen, kariyeri boyunca çok sayıda gösteri ve söyleşi yapmış, ses getiren ve beğeni toplayan sosyal medya videolarına imza atmıştır.

2017 yılında senaryo yazarlığını ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği 'Vezir Parmağı' isimli sinema filminde de rol alan Hayrettin son olarak, TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Kalk Gidelim' isimli dizi ile de dizi sektörüne adım atmıştır.

1,78 cm boyunda ve 75 kg ağırlığında ve bekâr olan Hayrettin son olarak TV 8 kanalının ve Acun Medyanın sahibi Acun Ilıcalı’nın hazırladığı Exatlon Challenge 2019 Türkiye yarışmasının yarışmacı kadrosunda yer almayı başardı. Hayrettin renkli kişiliği ile yarışmada severlerini güldürecek ve yine kendisine hayran bırakacak gibi görünüyor. Kendisine başarılar diliyoruz.

Hayrettin Onur Karaoğuz’un Rol Aldığı Filmleri:

2009 – Gelecekten Bir Gün

2009 – Kızsız Adam (Kısa Film)

2010 – Gelecekten Bir Gün

2017 – Kalk Gidelim

2017 – İlk Öpücük

2017 – Vezir Parmağı

Hayrettin Onur Karaoğuz’un Sunduğu Televizyon programları: