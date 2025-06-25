Hayvanlar vahşi doğada hastalık ve yaralanmalarla nasıl baş ediyor? İşte kendi kendini tedavi eden hayvanlar ve tedavi yöntemleri

Vahşi doğa sadece bir büyük kura etrafında şekilleniyor: Hayatta kalmak. Doğada her şey ama her şey hayatın sürmesi üzerine programlı. Bitkilerin, hatta hayvanların biyolojik süreçleri bile! Doğada yaralanan ya da hastalanan hayvanların nasıl iyileştiğini daha önce hiç düşünmüş müydünüz? Size duyunca hayrete düşeceğiniz bir şey söyleyelim: Pek çok hayvan, doğada hiçbir veteriner ya da ilaç olmadan kendi kendini iyileştirebiliyor... Hem de bu hamleleri şans eseri değil ne yaptıklarını bilerek yapıyorlar.

Doğanın dengesi hayvanlara hayatta kalabilme bilgisini de yüklüyor. Nesiller boyunca öğrenilen ve aktarılan yaşam bilgileri sayesinde pek çok hayvan kendi türüne özel bilgiler ve hamlelerle hastalıklarla ya da yaralanmalarla başa çıkabiliyor. Bilim insanları uzun yıllar bu aktarılan yaşam bilgisini incelemiş ve bu duruma "zoofarmakognozi" adını vermiş. Zoofarmakognozi, hayvanların bitkileri ya da doğadaki maddeleri kullanarak kendilerini iyileştirmesi demek. Gelin, kendi kendisinin eczacısı olan hayvanlara beraber bakalım.

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Maymunlar: Afrika'da yaşayan şempanzeler, parazit sorunuyla karşı karşıya kaldıklarında bunu çözmek için bazı acı ve lifli yaprakları çiğnemeden yutma yolunu seçiyor. Çiğnemeden yuttukları bu acı yapraklar sindirilmeden bağırsaktan geçiyor ve bu esnada da iç parazitleri temizlemiş oluyor.

Filler: Hayvanların, özellikle büyük cüsseli hayvanların en zorlu biyolojik süreçlerinden biri şüphesiz doğum süreci. Tanzanya’da yaşayan bazı dişi fillerin zorlu doğum süreçlerini kolaylaştırmak için bir yöntem kullandığı fark edilmiş. Bu gözleme göre filler doğumdan önce bazı ağaç kabuklarını yemeye başlıyor ve bu kabukları yedikten sonra doğum süreci hızlanıyor. İşin garip tarafı fillerin kendine bu yolu bulması değil, bölgedeki yerel halkın da aynı ağaç kabuklarını aynı amaçla kullanması! Kuşlar: İnsanların büyük bir bilinçsizlikle etrafa attıkları sigara izmaritleri kuşların dikkatini çekmiş ve bu maddeyi yuva yapımının ana maddelerinden biri yapmaya karar vermişler! Neden m? Yuvalarını parazitlerden korumak için! Sigara izmaritlerindeki nikotin ve bunun gibi kimyasallar böcekleri yuvadan uzaklaştırıyor. REKLAM Ayılar: Ormanda çok fazla saldırıyı savuşturmakla uğraşan boz ayılar sık sık yaralanabilir. Kuzey Amerika’daki bazı boz ayılar bu yaralanmalarla baş etmenin yolunu bulmuş. Bu boz ayılar yaralandıklarında çamurla karışık özel bitkileri çiğneyip bu maddeyi yaralarına sürerek iyileşmeye çalışıyormuş. Ayılar kendilerinde merhem icat etmiş bile diyebiliriz.