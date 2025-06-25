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        Haberler Yaşam Hayvanlar vahşi doğada hastalık ve yaralanmalarla nasıl baş ediyor? İşte kendi kendini tedavi eden hayvanlar ve tedavi yöntemleri

        Hayvanlar vahşi doğada hastalık ve yaralanmalarla nasıl baş ediyor? İşte kendi kendini tedavi eden hayvanlar ve tedavi yöntemleri

        Bugünün dünyasında artık hayvanlarla kurduğumuz ilişkiler şekil değiştirdi. Pek çoğumuz evimizde bir evcil hayvan besliyor, onların sadece beslenmesiyle değil sağlık sorunlarıyla da yakından ilgileniyoruz. Peki, sıcacık evimizde hayatımıza eşlik ettiği için sağlık sorunlarıyla ilgilendiğimiz minik dostlarımızın dışındaki hayvanlar hastalandıklarında ne oluyor? Doğada hayvanların hastalıklar ve yaralanmalarla nasıl başa çıktığını biliyor musunuz?

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        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 08:30 Güncelleme: 25.06.2025 - 08:30
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        Kendilerini nasıl tedavi ediyorlar?
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        Vahşi doğa sadece bir büyük kura etrafında şekilleniyor: Hayatta kalmak. Doğada her şey ama her şey hayatın sürmesi üzerine programlı. Bitkilerin, hatta hayvanların biyolojik süreçleri bile! Doğada yaralanan ya da hastalanan hayvanların nasıl iyileştiğini daha önce hiç düşünmüş müydünüz? Size duyunca hayrete düşeceğiniz bir şey söyleyelim: Pek çok hayvan, doğada hiçbir veteriner ya da ilaç olmadan kendi kendini iyileştirebiliyor... Hem de bu hamleleri şans eseri değil ne yaptıklarını bilerek yapıyorlar.

        Doğanın dengesi hayvanlara hayatta kalabilme bilgisini de yüklüyor. Nesiller boyunca öğrenilen ve aktarılan yaşam bilgileri sayesinde pek çok hayvan kendi türüne özel bilgiler ve hamlelerle hastalıklarla ya da yaralanmalarla başa çıkabiliyor. Bilim insanları uzun yıllar bu aktarılan yaşam bilgisini incelemiş ve bu duruma "zoofarmakognozi" adını vermiş. Zoofarmakognozi, hayvanların bitkileri ya da doğadaki maddeleri kullanarak kendilerini iyileştirmesi demek. Gelin, kendi kendisinin eczacısı olan hayvanlara beraber bakalım.

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        Maymunlar: Afrika'da yaşayan şempanzeler, parazit sorunuyla karşı karşıya kaldıklarında bunu çözmek için bazı acı ve lifli yaprakları çiğnemeden yutma yolunu seçiyor. Çiğnemeden yuttukları bu acı yapraklar sindirilmeden bağırsaktan geçiyor ve bu esnada da iç parazitleri temizlemiş oluyor.

        Filler: Hayvanların, özellikle büyük cüsseli hayvanların en zorlu biyolojik süreçlerinden biri şüphesiz doğum süreci. Tanzanya’da yaşayan bazı dişi fillerin zorlu doğum süreçlerini kolaylaştırmak için bir yöntem kullandığı fark edilmiş. Bu gözleme göre filler doğumdan önce bazı ağaç kabuklarını yemeye başlıyor ve bu kabukları yedikten sonra doğum süreci hızlanıyor. İşin garip tarafı fillerin kendine bu yolu bulması değil, bölgedeki yerel halkın da aynı ağaç kabuklarını aynı amaçla kullanması!

        Kuşlar: İnsanların büyük bir bilinçsizlikle etrafa attıkları sigara izmaritleri kuşların dikkatini çekmiş ve bu maddeyi yuva yapımının ana maddelerinden biri yapmaya karar vermişler! Neden m? Yuvalarını parazitlerden korumak için! Sigara izmaritlerindeki nikotin ve bunun gibi kimyasallar böcekleri yuvadan uzaklaştırıyor.

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        Ayılar: Ormanda çok fazla saldırıyı savuşturmakla uğraşan boz ayılar sık sık yaralanabilir. Kuzey Amerika’daki bazı boz ayılar bu yaralanmalarla baş etmenin yolunu bulmuş. Bu boz ayılar yaralandıklarında çamurla karışık özel bitkileri çiğneyip bu maddeyi yaralarına sürerek iyileşmeye çalışıyormuş. Ayılar kendilerinde merhem icat etmiş bile diyebiliriz.

        Kurtlar: Bitkileri çiğneyip merhem haline getirenler sadece ayılar değil. Kurtlar da yaralandıklarında açık yaralarını iyileştirmek için bazı bitkileri çiğneyip yaralarına sürmeyi deneyen hayvanlardan. Bu eylemin özellikle sürüden ayrı düşen kurtlarda gözlemlendiği de önemli.

        Lemurlar: Bu araştırmalar henüz çok yeni ama Primates dergisinde yayımlanan bir makaleye göre lemurlar parazitlerden kurtulmak için kırkayakları vücutlarına sürüp kırkayakların salgılarını şifa niyetine kullanıyor.

        Görsel Kaynak: ShutterStock ve Ajanslar.

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