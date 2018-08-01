SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Bergüzer Korel
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Hayvanseverlerden büyük tepki! Bergüzar Korel eleştirdi, belediyeden cevap gecikmedi

Bodrum Belediyesi, Ortakent-Yahşi plajına astığı “Sahilde evcil hayvan gezdirmek, denize sokmak yasaktır” tabelasını sosyal medyada eleştiren Bergüzer Korel’e yine sosyal medyadan cevap verdi: “Bu tabela Mavi Bayraklı plajlar için zorunlu bir kriter.”

01.08.2018 - 18:52 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Bodrum Belediyesi’nin, Ortakent-Yahşi’deki plaja astığı bir tabela, özellikle hayvanseverler tarafından tepkiye neden oldu. Tabelada yazan “Sahilde evlcil hayvan gezdirmek, denize sokmak yasaktır” yazısı nedeniyle Belediye’ye çok sayıda eleştiri geldi. Bu eleştirilere katılanlardan birisi de ünlü oyunca Bergüzar Korel oldu.

Habertürk'ten Fırat Tur'un aktardığına göre, Korel, “Sen hayırdır Bodrum Belediyesi? Deniz sizin mi? Ne hakla hayvanların girmesine karışırsınız? Bu nasıl bir bencillik” sözleriyle tepki verdi.

MAVİ BAYRAK KRİTERİ

Bodrum Belediyesi de twitter hesabından yaptığı açıklamayla hayvanseverlere cevap verdi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Son günlerde sosyal medyada yer alan paylaşımda, Mavi Bayraklı bir plajımızda bulunan tabela ile ilgili çok sayıda ileti almaktayız. Söz konusu bu tabela, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ile yapılan protokolde uymak zorunda olduğumuz “Mavi Bayraklı Plajlar Zorunlu Kriteri” olan 23. madde gereği koyulmuştur.

"ONLARSIZ BİR YAŞAM DÜŞÜNMÜYORUZ"

Bodrum Belediyesi olarak özellikle sokakta yaşayan minik dostlarımızın hayatlarına en iyi şekilde devam edebilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz ve onlarsız bir yaşam düşünmüyoruz.

Geçtiğimiz günlerde belediyemizin almış olduğu “Yılın Doğa Dostu Şehri” ödülü çalışmalarından birisi olan modern çevre ve hayvan dostu doğa plajımız yakında Gümüşlük’te halkımızın ve minik dostlarımızın hizmetine girecektir.
Tüm sevimli dostlarımız için bu ve buna benzer projelerimiz daha önceden olduğu gibi bundan sonra da hayata geçirilmeye devam edecektir.
Halkımıza bu konuda göstermiş olduğu hassasiyet ve anlayış için teşekkür ederiz.”

Bodrum Belediyesi’nin twitter’dan yaptığı bu paylaşımı Başkan Mehmet Kocadon da kendi hesabından retweetledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X