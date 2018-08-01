Bodrum Belediyesi’nin, Ortakent-Yahşi’deki plaja astığı bir tabela, özellikle hayvanseverler tarafından tepkiye neden oldu. Tabelada yazan “Sahilde evlcil hayvan gezdirmek, denize sokmak yasaktır” yazısı nedeniyle Belediye’ye çok sayıda eleştiri geldi. Bu eleştirilere katılanlardan birisi de ünlü oyunca Bergüzar Korel oldu.

Habertürk'ten Fırat Tur'un aktardığına göre, Korel, “Sen hayırdır Bodrum Belediyesi? Deniz sizin mi? Ne hakla hayvanların girmesine karışırsınız? Bu nasıl bir bencillik” sözleriyle tepki verdi.

MAVİ BAYRAK KRİTERİ

Bodrum Belediyesi de twitter hesabından yaptığı açıklamayla hayvanseverlere cevap verdi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Son günlerde sosyal medyada yer alan paylaşımda, Mavi Bayraklı bir plajımızda bulunan tabela ile ilgili çok sayıda ileti almaktayız. Söz konusu bu tabela, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ile yapılan protokolde uymak zorunda olduğumuz “Mavi Bayraklı Plajlar Zorunlu Kriteri” olan 23. madde gereği koyulmuştur.

"ONLARSIZ BİR YAŞAM DÜŞÜNMÜYORUZ"

Bodrum Belediyesi olarak özellikle sokakta yaşayan minik dostlarımızın hayatlarına en iyi şekilde devam edebilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz ve onlarsız bir yaşam düşünmüyoruz.

Geçtiğimiz günlerde belediyemizin almış olduğu “Yılın Doğa Dostu Şehri” ödülü çalışmalarından birisi olan modern çevre ve hayvan dostu doğa plajımız yakında Gümüşlük’te halkımızın ve minik dostlarımızın hizmetine girecektir.

Tüm sevimli dostlarımız için bu ve buna benzer projelerimiz daha önceden olduğu gibi bundan sonra da hayata geçirilmeye devam edecektir.

Halkımıza bu konuda göstermiş olduğu hassasiyet ve anlayış için teşekkür ederiz.”

Bodrum Belediyesi’nin twitter’dan yaptığı bu paylaşımı Başkan Mehmet Kocadon da kendi hesabından retweetledi.

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