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        Haberler Bilgi Gündem Haziran evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman yatacak? Evde bakım parası yatan iller listesi ile evde bakım parası ne kadar oldu?

        Evde bakım maaşı yatan iller listesi: Haziran ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

        Haziran ayının gelmesiyle birlikte evde bakım yardımı alan binlerce kişi, ödemelerin hesaplara yatırılıp yatırılmadığını araştırmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak sağlanan bu destek, il bazında farklı günlerde hesaplara geçiyor. Peki, 2025 Haziran ayı ödemeleri yatırıldı mı? İşte Evde bakım maaşı Haziran ödeme takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 21:17 Güncelleme: 10.06.2025 - 21:24
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        Her ay belirlenen zamanlarda hak sahiplerine ödenen destek, şehir bazında değişiklik gösterebiliyor. e-Devlet sayfası ile sorgulanabilen evde bakım maaşı, ihtiyaç sahiplerine ekonomik anlamda rahatlık sağlıyor. 2025 Haziran ayı ödemelerinin güncel durumu ve hangi illerde hesaplara geçtiği ise gündeme geldi. İşte 2025 Haziran ayı evde bakım maaşıyla ilgili bilgiler…

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        HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

        Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılıyor. Haziran evde bakım maaşı henüz yatırılmadı.

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        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA E-DEVLET EKRANI

        Evde bakım maaşı ödemesinin hesabınıza yatıp yatmadığını aşağıdaki ekrana giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.

        EVDE BAKIM MAAŞI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        EVDE BAKIM MAAŞLARINA NE KADAR OLDU?

        Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik başlatılan evde bakım yardımı ile aylık ortalama 542 bin engelli vatandaşın desteklendiğini vurgulayan Göktaş, 2025 yılı ocak-temmuz dönemi için evde bakım yardımının 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldığını kaydetmişti.

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        SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

        Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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