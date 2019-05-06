Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

HDP MYK yarın toplanacak

HABERTURK.COM

HDP Merkez Yönetim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından yarın olağanüstü toplanacak

HDP

Halkların Demokratik Partisi ( HDP) Merkez Yönetim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından yarın olağanüstü toplanacak.

İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararına ilişkin HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "YSK, hukuku çiğneyerek, kendini inkar ederek ve iktidar baskısına boyun eğerek, zerre kadar demokratik meşruiyeti olmayan bir karar almıştır. Hakimler bir kez daha cübbelerini iliklemiş, vicdani ve hukuki değerleri yok saymıştır. Merkez Yürütme Kurulumuz yarın olağanüstü toplanarak İstanbul kararını ve açlık grevlerini değerlendirecektir." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eliaçık'ın da aralarında yeraldığı 8 kişi gözaltına alındı
GÜNDEMİhsan Eliaçık gözaltına alındı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof.Dr. Fahrettin Altun: Kardeşliğimiz daim olsun
GÜNDEMFahrettin Altun: Kardeşliğimiz daim olsun
Erdoğan şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi
GÜNDEMErdoğan şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi
ADÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Cavit Bircan ve eşi açığa alındı
GÜNDEMADÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Cavit Bircan ve eşi açığa ...
Sahur vakti 2019! İstanbul Ankara İzmir sahur saat kaçta? Diyanet ramazan imsakiyesi 2019.
GÜNDEMİşte il il sahur saatleri
MPİ 6 Mayıs Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! İşte talihli rakamlar.
GÜNDEMMPİ On Numara çekiliş sonuçları 6 Mayıs
SON DAKİKA! Ekrem İmamoğlu'ndan YSK açıklaması! YSK son dakika İstanbul kararı
GÜNDEMİmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama
Son dakika... Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu
GÜNDEMŞırnak'tan acı haber! 1 asker şehit oldu
AK Parti MYK saat 21.00'de toplanıyor
GÜNDEMAK Parti MYK toplanıyor
Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tek kelimelik yorum
GÜNDEMİmamoğlu'ndan tek kelimelik yorum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X