Halkların Demokratik Partisi ( HDP) Merkez Yönetim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından yarın olağanüstü toplanacak.

İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararına ilişkin HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "YSK, hukuku çiğneyerek, kendini inkar ederek ve iktidar baskısına boyun eğerek, zerre kadar demokratik meşruiyeti olmayan bir karar almıştır. Hakimler bir kez daha cübbelerini iliklemiş, vicdani ve hukuki değerleri yok saymıştır. Merkez Yürütme Kurulumuz yarın olağanüstü toplanarak İstanbul kararını ve açlık grevlerini değerlendirecektir." ifadelerine yer verildi.