Pendik'te Helin Palandöken’i öldürüp, arkadaşlarını yaraladıktan sonra girdiği okulda da dehşet saçan takıntılı eski sevgili Mustafa Yetgin ve onu olay yerine götüren arkadaşı Halis Can Dağarslan'ın cinayete yardım ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada istinaf mahkemesi kararını verdi.

“AKILSIZLIĞIMDAN OLDU”

Dehşet veren olay, Pendik'te 14 Ekim 2017 günü yaşandı. Helin Palandöken’i pompalı tüfekle öldürüp, arkadaşlarını yaraladıktan sonra girdiği okulda da dehşet saçan takıntılı eski sevgili Mustafa Yetgin ve onu olay yerine götüren arkadaşı Halis Can Dağarslan yargılandı. Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Mustafa Yetgin, "Çok pişmanım. Haberleri izleyip, 'Bu sen misin?' dediklerinde nasıl bir hata yaptığımı fark ettim. İnsanların düzenini bozduğum için kendimden nefret ediyorum. Olay tamamen cahilliğimden ve akılsızlığımdan oldu” demişti. Tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan ise, “Böyle bir olay olacağını bilmiyordum. Bilsem gitmezdim” şeklinde bir savunma yapmıştı.

İNDİRİMSİZ AĞIR MÜEBBET

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Yetgin'i Helin Palandöken'i öldürdüğü gerekçesiyle "çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırdı. Sanık Yetgin'in cezalarında indirim uygulamayan mahkeme sanığı ayrıca "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten yaralama" ve “silahla tehdit" suçlarından da toplamda 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanık Halis Can Dağarslan ise mahkumiyeti için yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle tüm suçlardan beraat etti.

ÜST MAHKEMEDEN ONAMA

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanıklar hakkında verdiği karara taraflar itiraz etti. İtirazı, İstanbul Bölge Adliyesi 1. Ceza Dairesi kararı inceledi. Yerel mahkemenin kararını usul ve yasaya uygun bulan daire, verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl 6 aylık hapis ve beraat kararlarını onadı. Dosyada son söz Yargıtay’da.