Olay / Annie Ernaux

Son yılların en popüler yazarlarından biri olan Annie Ernaux'un bu kitabı daha önce Kürtaj adıyla da yayınlanmıştı. Fransa'da Kürtaj'ın yasak olduğu yıllarda üniversite öğrencisi bir genç kadının hiç hesapta olmayan bir gebelikten kurtulmak için yaşadıklarını anlatıyor.