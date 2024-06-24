İşte sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
Uzanmışsınız kumsala, güneş de damlıyor teninize ama bir dakika, bir eksik var! Hani şezlongda olması gereken o kitap? Deniz, kum, güneş üçlemesine, sosyal medyanın hayatımızı sürüklediği uçlarda artık kitap da eklendi! Sahilde ne okuyacağını bilemeyenlere bazı önerilerimiz var...
Denizden çıkmışsınız, üzerinizden tuzlu sular süzülüyor... Birazdan güneş kremlerinizi sürecek ve güneşlenmek için şezlonga uzanacaksınız. Elinize kitabınızı alacak, tüm senenin yorgunluğunu mavi sulara akıtmanın keyfini süreceksiniz... Ama ne okuyacağınızı bilmiyor musunuz? Yalnız değilsiniz!
Plajda kitap okumak yeni bir moda değil. Aslında bu deniz kültürünün bir parçası! Ama sosyal medyanın bu sahilde kitap okuma işini bambaşka bir boyuta taşıdığı da bir gerçek.
Instagram hikayelerinde plajda "okunduğu" iddia edilen öyle kitaplarla karşılaşıyoruz ki "hadi canım, o kadar da değil" demekten alamıyoruz kendimizi.
Plajda okuyacağınız kitabı seçmek önemli... Güneş başınızda termometrenin sınırlarını zorlarken Felsefenin Temel İlkeleri okuyacak değilsiniz! Gerçekçi değil...
Bazı kitapları not almadan ve minik araştırmalar yapmadan okumak çok zor! Plajda okumak için seçeceğiniz kitap hem akıcı ve kolay okunan bir kitap olmalı hem de size entelektüel (!) bir imaj yaratmalı...
Gelin, sizin için hazırladığımız plaj kitapları listesine bir bakalım. Bu kitaplarla hem akıllı ve kültürlü görünebilir hem de iki daha iki cümle okumuşken uykuya dalmayı engelleyebileceksiniz...
Satranç / Stefan Zweig
Stefan Zweig ile başlıyoruz. Ne de olsa kendisi "kolay okunan kitapların şahane yazarı..." Bir satranç maçı üzerinden Nazi dönemine dair esaslı bir eleştirinin yapıldığı bu kitap Zweig külliyatına başlamak için de oldukça iyi bir tercih!
Yusuf Atılgan / Aylak Adam
Edebiyatımızda çığır açan kitaplar listesinin başında yer alacak Aylak Adam, plajda entelektüel görünmenize yardım edecekler arasında. Dünyaya ve insanlara uyumlanamayan C.'nin hikayesine kesinlikle şans vermelisiniz!
Atları da Vururlar / Horace McCoy
İşte sizi gerçekten bohem gösterecek kitaplardan biri... Atları da Vururlar kitabını çok satanlar listesinde göremezsiniz, bu kitabı sadece gerçek kitap kurtları bilir... Amerika'da 1929'da yaşanan Büyük Buhran döneminde oldukça popüler olan dans maratonlarını anlatan kitap bu maratonların izinde sistemin öğüttüğü insanları anlatır.
Olay / Annie Ernaux
Son yılların en popüler yazarlarından biri olan Annie Ernaux'un bu kitabı daha önce Kürtaj adıyla da yayınlanmıştı. Fransa'da Kürtaj'ın yasak olduğu yıllarda üniversite öğrencisi bir genç kadının hiç hesapta olmayan bir gebelikten kurtulmak için yaşadıklarını anlatıyor.
Yalnızız / Peryami Safa
Peyami Safa'nın çok beğenilen Yalnızız romnanı modern çağın yalnızlarına açılan ilk encere desek yeridir. Batılılaşma hareketinin etkisiyle değişen toplumsal düzende kalabalıkla riçinde yalnız kalanların öyküsünü anlatıyor...
Kitaplar ve Sigaralar / George Orwell
George Orwell'ın Hayvan Çiftliği'ni ya da 1984'ünü okumaya alışıksınız... Peki Kitaplar ve Sigaralar'dan haberiniz var mı? Orwell'ın yazarlara, eleştirmenlere ve okurlara kendi deneyimlerinden yola çıkarak verip veriştirdiği bu kitabı epey ilginç bulacaksınız...
Kırmızı Pazartesi / Gabriel García Márquez
Biz size Márquez okumayın demiyoruz! Arka sayfasındaki soy ağacını kontrol etmeden okuyamayacağınız Yüzyıllık Yalnızlık romanını deniz kenarına taşımanıza gerek var mı diyoruz... Kırmızı Pazartesi, Márquez'in ilk Meksika ziyaretinde kaleme aldığı nefis bir roman, şans verin!
Cesur Yeni Dünya / Aldous Huxley
Distopya denince söylenecek ilk örneklerden biri olan Cesur Yeni Dünya, 1931 yılında kaleme alındı ama 26. yüzyıla dair bir hikaye anlatıyor. Gelişen çağın körelttiği ve yok ettiği toplumsal ilişkilere, saata ve felsefeye uzaktan bir gözlem için Cesur Yeni Dünya iyi bir tercih olacak...
Fahrenheit 451 / Ray Bradbury
Ray Bradbury'nin efsane kitabı Fahrenheit 451, her şeyin çok kötü gittiği bir gelecekten haber veriyor... En başarılı distopik romanlardan biri kabul edilen Fahrenheit 451, evinde kitap olmanın suç olduğu, tüm kitapların hükümet tarafından yakıldığı gelecekten bir dönemi anlatıyor...
Uzaktan Aşk / Amin Maalouf
Amin Maalouf'un en meşhur kitabı Semerkant ama sahil için gelin daha farklı bir kitaba bakalım. Uzaktan Aşk kitabı, tanıtım metninde de dediği gibi "Batı'dan Doğu'ya uzanan o dokunaklı aşk ve ölüm masallarından birini anlatıyor."
Veronika Ölmek İstiyor / Paulo Coelho
Simyacı romanıyla epey popüler olan Paulo Coelho'nun Veronika Ölmek İstiyor kitabında toplumun değer yargılarına ayak uyduramayan bir kadının mutsuzluğu ve bu kadının toplumdan ayrı düştüğü konulardaki kararları anlatılıyor.
Yaşlı Adam ve Deniz / Ernest Hemingway
Ernest Hemingway Küba'da yazdığı bu kısa roman, tam bir sahil romanı! İhityar Balıkçı ismiyle de basılan bu kitap, Hemingway'in o hayattayken yayınlanan son eseridir. Kübalı balıkçı Santiago'nun 84 gün boyunca balık tutamamasını anlatan roman 1958 yılında sahneye de uyarlandı!