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Cildi nemlendirmesi, iltihabı önlemesi ve içerdiği B vitaminiyle bal, doğal cilt bakımının temel malzemeleri arasında yer alıyor. Eski çağlardan beri kesik, yanık ve diğer cilt yaralarının tedavisinde kullanılan bal, aynı zamanda antibakteriyel özelliklere sahip olmasıyla da biliniyor. Bu nedenle sivilceleri iyileştirmede de oldukça faydalı. Eğer henüz deneme fırsatınız olmadıysa sizler için en etkili ballı yüz maskelerini bir araya getirdik.