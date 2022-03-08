AA

Altınova Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye'de normalde nisan aylarında görülebilen çıkrıkçın ördeğinin, bu yıl Türkiye'de ilk kez Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nde gözlemlenerek kayıt altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin önemli sulak alanları arasında yer alan lagünün, kuş popülasyonun bakımdan değerini her geçen gün arttırdığına yer verildi.

Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül ve Kuş Gözlemcisi Çağan Abbasoğlu'nun şubat ayının son haftasında yaptığı gözlemde tek birey erkek çıkrıkçın ördeğinin lagünde gözlenerek kayıtlara geçirildiği ifade edildi.

Uluslararası kuş gözlem veri tabanı e-bird tarafından da bugünlerde görülmesi nadir tür olarak kabul edilen ördeğin, bu yılın gözlem kayıtlarına bakıldığında Hersek Lagünü'nde gözlenen Türkiye'deki ilk birey olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Bülbül, çıkrıkçının en küçük ördek türlerinden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Üreme döneminde erkek bireyler gri, beyaz ve bordo desenleriyle kolayca ayırt edilebilir. Dişi bireylerde ise çoğunlukla kahverengi tonlar hakimdir. Türkiye'de göç konuğu veya yaz göçmeni olarak mart-ekim ayları arasında görülebilir. Sulak alanlardaki böcekler ve bitkiler ile beslenir. Adını, çıkrık çevrilmesini andıran ilginç sesinden almıştır. Baharın habercisidir, Türkiye'de kışı geçirmeyen 2 ördek türünden biridir. Çıkrıkçın ördeği Hersek Lagünü'nde yaz konuğudur."