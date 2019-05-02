Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan, bazı türlerin sonbahar ve kış aylarını geçirmesi dolayısıyla "Kuş Oteli" olarak bilinen 152 hektarlık Hersek Lagünü'nde bir kızıl akbaba ilk kez gözlendi.

AA'nın haberine göre Osmangazi Köprüsü'ne kavis verdiren ve yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan lagünde, son gözlem çalışmasında kızıl akbaba sürprizi yaşandı.

En büyük yırtıcı kuşlardan olan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bu kuş ile büyük kamışçın ve yaz atmacasının eklenmesiyle lagünde gözlenen kuş türü sayısı 214'e yükseldi.

Göçmen kuşların yolculukları hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Altınova Belediyesinde görevli kuş ve doğa gözlemcisi Fatih Bülbül, Afrika'dan Türkiye'ye giren kuşların bir kısmının Asya kıtasına göç ederken, önemli bir bölümünün de Yalova il sınırlarından geçerek Avrupa'ya devam ettiğini bildirdi.

Yaptıkları göç izleme çalışmalarında yüzlerce orman kartalı ve diğer yırtıcılarla leylekleri de gözlemleyerek kayıt altına aldıklarını belirten Bülbül, "Göç sırasında dikkati çeken detaylardan biri de 3 metreye yaklaşan kanat açıklığı ile yırtıcıların en büyüklerinden biri olan kızıl akbabanın, kuş gözlem kulesinin üzerinde dakikalarca dönerek adeta bizlere gösteri yapmasıydı" ifadesini kullandı.

Fatih Bülbül, Hersek Lagünü'nün bölgedeki diğer sulak alanlara göre oldukça küçük sayılabilecek bir ekosistem olduğunu aktardı.

Lagünün, barındırdığı kuş türü bakımından Türkiye'nin önde gelen sulak alanlarından biri olduğuna değinen Bülbül, "Alanda Altınova Belediyesi kuş gözlem ekibi çalışmalarını düzenli olarak sürdürmekte ve her yıl artan kuş popülasyonunu kayıt altına almaktadır. Son gözlem çalışmalarında bize sürpriz yapan kızıl akbaba, ötleğenler familyasından büyük kamışçın ve atmacagillerden yaz atmacası gözlemlenerek kayıtlara geçirilmiştir. Böylece Hersek Lagünü'nde bugüne kadar gözlenen kuş türü sayısı toplamda 214'e çıkmıştır" bilgisini paylaştı.