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Hibrit Güneş tutulması, Avustralya'da ilgiyle izlendi: 'Akıllara durgunluk verici'

Nadir görülen bir Güneş tutulmasını izlemek için binlerce kişi dünyadaki en iyi görülecek yer olan Avustralya'nın batısındaki Exmouth'a akın etti.

Hibrit Güneş tutulması, Avustralya'da ilgiyle izlendi: 'Akıllara durgunluk verici'
BBC TÜRKÇE

Nadir görülen Hibrit Güneş tutulmasını izlemek için binlerce kişi tutulmanın dünyada en iyi görüldüğü yer olan Avustralya'nın batısındaki Exmouth kasabasına akın etti.

Bugün Exmouth'ta gökyüzü, Ay'ın bölgenin üzerine 40 km genişliğinde bir gölge oluşturmasıyla yaklaşık 60 saniye boyunca karardı.

Perth kentinin 1200 kilometre kuzeyindeki turistik kasaba normalde 3 binden az kişi yaşıyor.

Ancak yıldız gözlemcileri de kasabaya akın edince, Exmouth'un nüfusu 7 kat arttı.

Exmouth'a seyahat eden turistler ve bilim insanları, sıcaklık düştüğünde, gökyüzü karardığında ve yıldızlar ortaya çıktığında bunu coşkuyla karşıladı.

Hibrit Güneş tutulması, yüzyılda yalnızca birkaç kez meydana gelen nadir bir olay.

güneş tutulması Getty Images
Endonezya'da parçalı Güneş tutulması görüldü

Parçalı tutulmalar ise Asya-Pasifik'in diğer bölgelerinde de görüldü.

Hibrit Güneş tutulması, Hint Okyanusu'nda gün doğumunda başladı. Gözlemcilerin tutulma yolunun farklı noktalarında farklı/hibrit aşamalarını görebildiği tutulma Pasifik'te gün batımında sona erdi.

Bazı bölgelerde tam Güneş tutulması görüldü. Bazı bölgelerde halkalı Güneş tutulması olarak bilinen, Ay'ın Güneş'in tamamını tamamen kapatamayacak kadar küçük olduğu tutulmayı ya da parçalı tutulmaları gözlendi.

güneş tutulmasıBBC

Batı Avustralya, Doğu Timor ve Batı Papua, tutulmanın en iyi izlendiği yerler oldu.

Ancak yerel saatle 11.27'de (TSİ: 06.27) tam Güneş tutulmasını yalnızca Exmouth Yarımadası'ndakiler izledi.

güneş tutulmasıBBC

İzleyicilerden bazıları yerel basına tutulmanın gerçeküstü bir his verdiğini söyledi. Bunu "neredeyse dini bir deneyim" olarak nitelendirenler de vardı.

ABD'den bölgeye gelen Henry, ABC News'e yaptığı açıklamada tutulma için "akıllara durgunluk verici" dedi ve ekledi:

"Sadece bir dakika sürdü, ama gerçekten uzun bir zaman gibi geldi. Buna benzer başka hiçbir şey göremezsin".

Kanadalı Tom Naber de yedinci kez tutulma görmesine rağmen çok duygulandığını aktardı, "Biraz ağladığımı itiraf etmeliyim, inanılmazdı" dedi.

Son hibrit Güneş tutulması Kasım 2013'teydi ve NASA bir sonrakini 2031'de bekliyor.

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