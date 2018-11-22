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Ağırlıklı olarak Arap turistlerin ziyaret ettiği yaylada öceki yıllara göre daha fazla zaman geçirdiklerini anlatan Bakırcı, "Özellikle yabancı turistlerin gezdikleri yerler arasında mutlaka Hıdırnebi Yaylası vardır. Uzungöl ve Sümela'ya da giderler ama buraya uğramadan geri dönmezler. Son 10 yıldır her yaz mevsiminde buraya gelen yabancı misafirlerimiz oluyor." diye konuştu.