Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki bin 600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası'nda yer alan doğal göl, Uzungöl'e alternatif olmak üzere genişletilerek turizme kazandırılacak
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Trabzon'a en yakın yayla konumundaki Akçaabat ilçesinin bin 600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası'nda bulunan doğal göl, genişletilerek Uzungöl'e alternatif olarak turizme kazandırılacak.
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AA'nın haberine göre il merkezinden 35 kilometre uzaklıktaki Hıdırnebi Yaylası, ormanları, doğal güzellikleri ve bitki örtüsüyle kentte yayla turizminin gelişmesinde önemli yer tutuyor.
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Hıdırnebi Yaylası, 1998'de hazırlanan Yayla-Kent Projesi ile inşa edilen bungalov tarzı evler ve sosyal tesislerle bölgede ziyaretçilerine uzun yıllardır konaklama imkanı sağlarken, her yıl temmuz ayında düzenlenen şenliklerle de binlerce insanı ağırlıyor.
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Şehir merkezine yakınlığı dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilk adreslerinden biri olan yayla, doğa yürüyüşü, safari ve fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.
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İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hıdırnebi'nin doğal yapısı ve şehre yakınlığıyla her geçen yıl daha fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını söyledi.
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Ayvazoğlu, Turizm Master Planı'na dahil edilen yaylanın gelecek yıl başlayacak çalışmalar doğrultusunda turizmden daha fazla pay alacağına inandıklarını belirtti.
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Bu çalışmalarla mevcut doğal gölün genişletilmesinin sağlanacağına işaret eden Ayvazoğlu, "Çevresi ormanlarla kaplı bu gölde yapılacak çalışmaların ardından Uzungöl büyüklüğünde bir göl turizme kazandırılacak. Projede yer alan macera ve çocuk ormanının da yapılmasıyla yaylada yerli ve yabancı turistlere farklı aktivite imkanı da sunulmuş olacak." dedi.
"HIDIRNEBİ TEPESİ DOĞAL MANZARA SEYİR TERASI KONUMUNDADIR"
Altyapı planlamaları tamamlanacak yaylada her yıl temmuz ayında düzenlenen şenliklerin de önemli yere sahip olduğunu kaydeden Ayvazoğlu, şöyle konuştu:
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"Yaz ayında başlayan ve üç gün süren şenlikler, bölgeye binlerce insanın gelmesine vesile olmaktadır. Ayrıca yayla içerisindeki ormanda yaban hayvanları izlenerek safari yapılabilmektedir. Hıdırnebi, doğal yapısı ve yüksek rakımı nedeniyle yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Yaylada bulunan Hıdırnebi Tepesi doğal manzara seyir terası konumundadır. Buradan Trabzon şehir merkezi görülebilmekte ve ziyaretçilerine doyumsuz manzaralar sunmaktadır."
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Yaylada 15 yıl önce ilk restoranı açan işletmeci Tekin Bakırcı, bu seneki turist sayısından memnun kaldıklarını söyledi.
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Ağırlıklı olarak Arap turistlerin ziyaret ettiği yaylada öceki yıllara göre daha fazla zaman geçirdiklerini anlatan Bakırcı, "Özellikle yabancı turistlerin gezdikleri yerler arasında mutlaka Hıdırnebi Yaylası vardır. Uzungöl ve Sümela'ya da giderler ama buraya uğramadan geri dönmezler. Son 10 yıldır her yaz mevsiminde buraya gelen yabancı misafirlerimiz oluyor." diye konuştu.
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Bakırcı, amaçlarının kaliteyi düşürmeden hizmet verebilmek olduğunu vurgulayarak, "Son yıllarda turistlerin gezebileceği alanların sayısı daha arttı. Bu anlamda yelpaze her yıl genişliyor." ifadesini kullandı.
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