Hıdırnebi Yaylası'ndaki 161 metrelik kaydırak adrenalin tutkunlarını ağırlıyor

"BU AKTİVİTELERİN DAHA DA ARTMASINI İSTİYORUZ"

Yaylada yaklaşık 32 yıldır esnaflık yapan Ogün Bakırcı da ziyaretçi yoğunluğunun geçen seneye oranla arttığını ifade etti.

Kurban Bayramı tatilinde yoğun ziyaretçi potansiyeli olduğunu anlatan Bakırcı, "Esnaf olarak kalabalıktan dolayı memnun olduk. Bir de burada yapılan aktiviteler var. Onlardan dolayı yoğunluk oluyor. Bu aktivitelerin daha da artmasını istiyoruz" diye konuştu.

Bakırcı, yaz sezonunun dolu dolu geçmesini beklediklerini dile getirerek, "Bu seneki beklentimiz, inşallah çok güzel olacak. Biz de esnaf olarak burada gereken hizmetleri vermeye hazırız. Ona göre hazırlıklarımızı da yaptık. Ziyaretçilerimizi bekliyoruz" dedi.