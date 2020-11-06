Koronavirüs'e yakalanan Gazeteci Hilal Kaplan, koku duyusunu kaybettiğini ve arkadaşından aldığı bir tavsiye üzerine koku duyusu geri gelsin diye burnuna kulak çubuğu ile organik tereyağı sürdüğünü söyledi. Hilal Kaplan bu açıklamalarının ardından gündemin en ok konuşulan isimlerinin arasınan girdi. Peki Hilal Kaplan kimdir? Hilal Kaplan kaç yaşında, nereli? Hilal Kaplan hakkında

HİLAL KAPLAN KİMDİR?

Hilal Kaplan, 15 Ağustos 1982 yılında İstanbul'da doğmuş, Türk psikolog ve gazetecidir.

Anadolu lisesinden mezun olduktan sonra girdiği Bilgi Üniversitesi psikoloji bölümünden 2004 yılında mezun oldu. 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi sosyoloji bölümünde yüksek lisansına başladı. Burada öğrenimi devam ederken hem okulunda, hem de sivil toplum örgütlerinde siyasi faaliyetlerde bulundu. 27 Şubat 2008 tarihinde başörtüsü yasağının üniversitelerde kaldırılmasının arifesinde iki başörtülü arkadaşı ile birlikte "Söz konusu özgürlükse hiçbir şey teferruat değildir: Biz henüz özgür olmadık" başlığı ile bir metin yayınladı. Şu anda TVNET'te yayınlanan siyasi içerikli "Muhalif" başlıklı programı hazırlayıp sunmaktadır. Ayrıca a Haber kanalında Zeynep Bayramoğlu'nun yönettiği "Her Yöne 80 Dakika" başlıklı tartışma programında yorumculuk yapmaktadır. Kaplan, kendisi gibi gazeteci olan Süheyb Öğüt ile evlidir.

ÇALIŞTIĞI GAZETELER

Gazeteci Hilal Kaplan,