Hindistan'ın Amritsar kentindeki merkez tren istasyonunda park halinde bir trenin tuvaletinde temizlik sırasında bulunan bebeğin boynuna bir kıyafet parçası dolanarak boğulmaya çalışıldığı belirtildi.

Hindistan medyasında yer alan habere göre bebeğin, annesi tarafından klozete atıldığı ve üzerine sifon çekilerek öldürülmek istendiği belirtildi.

Bebeği bulan temizlik personeli, istasyondaki polis ekiplerine durumu haber verdi. Yetkililer, güvenlik kameralarının incelendiğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Bebeğin hastanede olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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