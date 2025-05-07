Hindistan ve Pakistan arasında çatışma: Hindistan vurdu, Pakistan karşılık verdi

Hindistan, geçtiğimiz ay Hindistan'ın Keşmir bölgesinde Paki militanlar tarafından Hindu turistlere düzenlenen ve 26 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla bağlantılı olan dokuz Pakistan "terör altyapısı" bölgesini vurduğunu açıkladı.

Hindistan'ın saldırısına cevap veren Pakistan, beş Hint savaş uçağını düşürdüklerini duyurdu. Çatışma, nükleer silahlı düşmanlar arasında yirmi yılı aşkın süredir yaşanan en şiddetli çatışma.

Hindistan Dışişleri Bakanı Vikram Misri, "Pakistan merkezli terör modüllerinin istihbaratı ve izlenmesi, Hindistan'a yönelik yeni saldırıların yaklaşmakta olduğunu gösterdi, bu nedenle önleyici ve ihtiyati saldırılarda bulunmak gerekliydi" dedi.

Hindistan ordusu, Pakistan'a yönelik askeri saldırıların, askere alma merkezleri, fırlatma rampaları ve telkin merkezleri olarak hizmet veren ve silah ve eğitim tesisleri barındıran merkezleri "terörist kampları" olarak niteleyerek hedef aldıklarını duyurdu.

Hindistan Savunma Bakanlığı, "Hindistan hedef seçiminde ve uygulama yönteminde önemli ölçüde itidal göstermiştir" açıklamasını yaptı.

Pakistan askeri sözcüsü en az 26 sivilin öldüğünü ve 46 kişinin de yaralandığını belirtlirken, Reuters'a konuşan Hintli bir savunma kaynağı, Hint güçlerinin İslamcı militan gruplar Jaish-e-Mohammed ve Lashkar-e-Taiba'nın merkezlerine saldırdığını söyledi.

İslamabad, Pakistan'da altı yerin hedef alındığını ve bunların hiçbirinin militan kampı olmadığını söyledi.

"Bu bir savaş eylemi"

Pakistan, Hint füzelerinin üç bölgeyi vurduğunu ve cevap olarak beş Hint uçağının düşürüldüğünü belirtirken, bu iddia Hindistan tarafından doğrulanmadı. Ancak Hindistan'ın Keşmir bölgesindeki dört yerel hükümet kaynağı Reuters'a yaptıkları açıklamada üç savaş uçağının gece saatlerinde Himalaya bölgesinin farklı yerlerine düştüğünü söyledi.

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İslamabad saldırıyı "bariz bir savaş eylemi" olarak nitelendirdi ve Pakistan'ın Hindistan'ın saldırganlığına uygun şekilde karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu BM Güvenlik Konseyi'ne bildirdiğini söyledi.

Pakistan askeri sözcüsü Ahmed Sharif Chaudhry, "Tüm bu angajmanlar savunma amaçlı olarak yapılmıştı. Pakistan son derece sorumlu bir devlet olmaya devam ediyor. Ancak ne pahasına olursa olsun Pakistan'ın onurunu, bütünlüğünü ve egemenliğini savunmak için gerekli tüm adımları atacağız." ifadesini kullandı.

Polis ve görgü tanıkları, Himalaya bölgesi Keşmir'deki fiili sınırlarının büyük bölümünde yoğun bombardıman ve ağır silah sesleri duyduğunu belirtti.

Uçuşlar geçici olarak askıya alındı

Hindistan saldırının ardından birçok havalimanını kapatırken, Air India, Akasa Air, Indigo ve Spicejet havayolları uçuşlarını iptal etti.

Qatar Airways Pakistan uçuşlarını geçici olarak askıya aldı. Thai Airways, uçuşlarını Avrupa ve Güney Asya'daki varış noktalarına yönlendireceğini duyurdu. Pakistan Uluslararası Havayolları, havadaki uçuşların Karaçi'ye yönlendirildiğini, planlananların ise beklemeye alındığını açıkladı.