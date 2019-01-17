Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi Yenidoğan Mahallesi'nde annesinin sabah saatlerinde uyuması için beşiğine bıraktığı İ.T. isimli bebek, yaklaşık 3 saat sonra annesi tarafından yattığı yerde hareketsiz olarak bulundu. Bunun üzerine bebek ailesi tarafından İlçe Devlet Hastanesine getirildi. Burada yapılan doktor muayenesinde bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcılık, ölümü şüpheli bulan bebeğin cenazesini kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

İHA'nın haberine göre, bebeğin solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinden iki gün önce taburcu edildiği öğrenildi.