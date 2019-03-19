Hollanda’nın Utrecht kentinde dün sabah saatlerinde 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili bir numaralı zanlı Yozgat doğumlu Türk vatandaşı Gökmen Tanış ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Zanlının Amsterdam’da bir arkadaşıyla beraber Hollandalı bir televizyon muhabirini sözlü taciz ettiği ortaya çıktı.

"SEN BİR DEMOKRATSIN"

İHA'da yer alan habere göre ortaya çıkan görüntülerin 2011 yılının ağustos ayına ait olduğu ve Tanış’ın muhabir Chantal Hanse'yi “Bütün kıçın açık” ve “Sen bir demokratsın” şeklindeki sözlerle taciz ettiği kamera görüntüsüne yansıyor. Tanış'ın, “ailevi meseleler” nedeniyle tramvaydaki bir yakınına, ardından yardım etmek isteyenlere ateş açtığını iddia etti.