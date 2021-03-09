Hollanda'da gece kulübünde korona deneyi! 0:00 / 0:00

Reuters

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da koronavirüsün gece kulübünde yayılımının nasıl olacağını görmek için bir parti düzenlendi.

17 bin kişilik kapasitesi olan gece kulübünde bin 300 kişinin katılımıyla düzenlenen partide, katılımcılar koronavirüs kısıtlamalarından muaf tutularak eğlendi.

Partinin asıl amacının, kısıtlamaların kalkacağı dönemde gece kulüplerinin kontrollü bir şekilde açılmasının mümkün olup olmayacağının görmek olduğu ifade edildi.

Partiye katılan herkesin 48 saat öncesinde yaptıkları koronavirüs test sonucunun negatif olması gerekiyordu. Katılımcılardan beş gün sonra da bir test daha yaptırmaları istendi.

Sosyal mesafe ve maske kullanımı hakkında farklı yönergelere göre altı gruba ayrıldılar. Konser sırasında birçoğu maskesini çıkardı. Partiye katılanlar kendilerini heyecanlı hissettiklerini söyleyerek, bir katılımcı "Bu inanılmaz, çocuk gibi hissediyorum" dedi.

VERİLER HAFİFLETME KARARLARI İÇİN KULLANILACAK

Araştırmaya ilişkin veriler, yetkililer tarafından önümüzdeki aylarda muhtemelen hafifletme kararları için kullanılacak.

Hollanda'da geçtiğimiz hafta, mutasyon virüs sebebiyle vakalar artmış olsa da, mağazaların ve orta okulların sınırlı bir şekilde yeniden açılmasına izin verilmişti.

Ülkede, Ekim ayının ortasından bu yana tüm bar ve restoranlar ise kapalı.