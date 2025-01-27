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        Haberler Yaşam Hollanda'da tarihi eser soygunu... En değerli eserleri çalındı!

        Romanya'dan Hollanda'daki müzeye getirilen tarihi altın miğfer ve bilezikler çalındı

        Romanya'dan sergilenmek üzere Hollanda'nın Assen kentindeki Drents Müzesi'ne getirilen tarihi altın miğfer ve üç kraliyet bileziğinin de yer aldığı bazı eserlerin çalındığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 09:24 Güncelleme: 27.01.2025 - 09:24
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        En değerli eserleri çalındı!
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        Hollanda polisi, Assen kentindeki Drents Müzesi'ne düzenlenen soygunda, aralarında Romanya'nın en değerli tarihi eserlerinden Cotofeneşti Altın Miğferi ve üç kraliyet bileziğinin de bulunduğu objelerin çalındığını duyurdu.

        Açıklamada, müze kapısının saat 03.45'te patlayıcı kullanılarak açıldığı ve soygunun birden fazla kişi tarafından yapıldığı belirtildi.

        Polis, müzenin yakınlarında yanmış halde bulunan bir aracın soygunla bağlantılı olabileceğini araştırırken failleri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlatıldığı kaydedildi.

        ROMANYA'NIN EN ÖNEMLİ ESERLERİNDEN BİRİ SOYGUNDA ÇALINDI

        Drents Müzesinden yapılan yazılı açıklamada, Romanya Ulusal Tarih Müzesi'nden ödünç alınan ve MÖ 450'ye dayanan Cotofeneşti Altın Miğferi ile üç Dacian kraliyet bileziğinin çalındığı doğrulandı.

        Açıklamada, Müze Müdürü Harry Tupan'ın "Bu, hem Assen'deki Drents Müzesi hem de Bükreş'teki Romanya Ulusal Tarih Müzesi için kara bir gün. Dün gece yaşanan olaylar nedeniyle derinden sarsıldık. Rumen meslektaşlarımıza karşı büyük mahcubiyet duyuyoruz" ifadelerine yer verilirken müzenin hafta sonu ziyarete kapatıldığı aktarıldı.

        Hollanda'da Haziran 2022'de TEFAF Sanat Sergisi'nde, ziyaretçilerin bulunduğu sırada 4 hırsız tarafından çalınan 2 elmas mücevher, yaklaşık iki yıl sonra Mayıs 2024'te ele geçirilebilmişti.

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        #Drents Müzesi
        #müzede soygun
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        #Romanya
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