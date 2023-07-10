Hollanda'da düzenlenen Miss Hollanda güzellik yarışmasını 22 yaşındaki trans birey Rikkie Valerie Kolle kazandı. Böylelikle ilk kez bir trans birey, Miss Hollanda tacını taktı.

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Kolle, "Başardım. O kadar gururlu ve mutluyum ki bunu tarif bile edemiyorum" dedi.